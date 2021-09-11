HPG تكشف هوية اثنين من مقاتليها استشهدا عام 2015

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف فيه هوية مقاتلين استشهدا خلال شهر أيلول عام 2015، جراء قصف جيش الاحتلال التركي في آمد وآفاشين.

وذكر البيان أن المقاتل مروان كرسور استشهد خلال قصف جيش الاحتلال التركي لآمد بتاريخ الـ 19 من شهر أيلول عام 2015. فيما استشهد المقاتل سرهلدان سري جيا بتاريخ الـ 25 من أيار عام 2015 جراء القصف التركي لمنطقة آفاشين.

قوات الدفاع الشعبي توجهت في بيانها بالعزاء لذوي الشهيدين ولسائر أبناء الشعب الكردي، كما جددت العهد بتحقيق آمال الشهداء.

سجل الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: مروان كرسور

الاسم والنسبة: محمد التونترون

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: فاطمة – محمد طاهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: آمد/ 19 أيلول 2015

الاسم الحركي: سرهلدان سري جيا

الاسم والنسبة: إلهامي ايدمير

مكان الولادة: موش

اسم الأم – الأب: جيكدم – جندي

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين / 25 أيلول 2015