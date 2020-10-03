HPG تكشف هوية 5 مقاتلين استشهدوا في حفتانين

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً كشف فيه هوية 5 من مقاتليها استهدوا بتاريخ الـ 8 – 9 آب الجاري جرّاء القصف والمواجهات مع جيش الاحتلال التركي في منطقة حفتانين.
وسجل الشهداء بحسب البيان:
الاسم الحركي: بيمان آخين.
الاسم والكنية: شيرين عمر.
مكان الولادة: الدرباسية.
اسم الأم والأب: فاطمة- محي الدين.
محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.
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الاسم الحركي: زندا دستينا.
الاسم والكنية: كادار أرسلان.
مكان الولادة: جولميرك.
اسم الأم والأب: باران - محمد.
محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.
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الاسم الحركي: ريزان تندورك.
الاسم والكنية: كولتكين أونر.
مكان الولادة: وان.
اسم الأم والأب: آلتون - فهيم.
محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.
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الاسم الحركي: سردار موردم.
الاسم والكنية: سافاش كوركماز.
مكان الولادة: موش.
اسم الأم والأب: رحيمة- فاروق.
محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.
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الاسم الحركي: خبات جودي.
الاسم والكنية: وداد بيليك.
مكان الولادة: جزير.
اسم الأم والأب: غربت - جامي.
محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.
(ك)