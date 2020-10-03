HPG تكشف هوية 5 مقاتلين استشهدوا في حفتانين

كشفت قوّات الدّفاع الشّعبيّ هوية 5 من مقاتليها استشهدوا  جرّاء القصف والمواجهات مع جيش الاحتلال التركي في حفتانين.
كردستان 2020-10-03T17:29:00 مركز الأخبار

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً كشف فيه هوية 5 من مقاتليها استهدوا بتاريخ الـ 8 – 9 آب الجاري جرّاء القصف والمواجهات مع جيش الاحتلال التركي في منطقة حفتانين.

وسجل الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: بيمان آخين.

الاسم والكنية: شيرين عمر.

مكان الولادة: الدرباسية.

اسم الأم والأب: فاطمة- محي الدين.

محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.

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الاسم الحركي: زندا دستينا.

الاسم والكنية: كادار أرسلان.

مكان الولادة: جولميرك.

اسم الأم والأب: باران - محمد.

محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.

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الاسم الحركي: ريزان تندورك.

الاسم والكنية: كولتكين أونر.

مكان الولادة: وان.

اسم الأم والأب: آلتون - فهيم.

محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.

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الاسم الحركي: سردار موردم.

الاسم والكنية: سافاش كوركماز.

مكان الولادة: موش.

اسم الأم والأب: رحيمة- فاروق.

محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.

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الاسم الحركي: خبات جودي.

الاسم والكنية: وداد بيليك.

مكان الولادة: جزير.

اسم الأم والأب: غربت - جامي.

محل وتاريخ الاستشهاد: 9 آب 2020/ حفتانين.

(ك)


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