HPG تكشف هوية 5 مقاتلين استشهدوا في حفتانين كشفت قوّات الدّفاع الشّعبيّ هوية 5 من مقاتليها استشهدوا جرّاء القصف والمواجهات مع جيش الاحتلال التركي في حفتانين.