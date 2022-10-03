HPG تكشف هوية 4 مقاتلين استشهدوا خلال المعارك مع جيش الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كشفت فيه هوية 4 من مقاتليها استشهدوا في تواريخ وأماكن مختلفة خلال معارك مع جيش الاحتلال التركي في باكور كردستان.

وذكر البيان أن المقاتلين الطليعيين سيبان باطمان ورحيمة خبات استشهدا بتاريخ الأول من شهر أيلول 2022 خلال المعارك ضد جيش الاحتلال التركي في إيالة غرزان في باكور كردستان.

وأضاف: "رفيقينا سيبان ورحيمة اللذان كان يخوضان نضال الحرية في إيالة غرزان وكان يرسخان نمط حرب الكريلا العصرية، قادا طليعة هذه المرحلة الصعبة. إن المواقف الثابتة والإصرار على النصر التي أبداها القياديان البطلان والفدائيان، سوف تصبح مثالاً يحتذى به رفاقهم سوف يتم تحقيق أهدافهم بكل تأكيد".

كما ذكر البيان أن الشهيدين أيلم مظلوم وباهوز مجيني استشهدا بتاريخ 4 تموز 2022 خلال هجوم لجيش الاحتلال التركي في ساحة كاتو جيركا.

وأضاف: "لقد جسدا من خلال مواقفهما رسخا النموذج النضال للمرحلة الراهنة. باسم رفاق دربهم نعاهد بأن نكون أوفياء لذكرى الرفيقين ايلم وباهو، كما نعاهد بمواصلة نضالهم حتى تحقيق النصر".

سجل الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: سيبان باتمان

الاسم والكنية: توران أوزال

مكان الولادة: إيله

اسم الأم والأب: زمردة – سيابند

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 أيلول 2022 / غرزان

الاسم الحركي: رحيمة خبات

الاسم والكنية: شيلان أوكمان

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: مقبولة – محمد فاروق

مكان وتاريخ الاستشهاد: 1 أيلول 2022/ غرزان.

الاسم الحركي: أيلم مظلوم

الاسم والكنية: افيندار كافاك

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: وزيرة – محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 تموز 2022 / كاتو جيركا

الاسم الحركي: باهوز مجيني

الاسم والكنية: مجاهد توك

مكان الولادة: مرسين

اسم الأم والأب: فاطمة - عبد الرحمن

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 تموز 2022 / كاتو جيركا.

(ك)