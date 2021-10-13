HPG تكشف هوية 4 من مقاتليها استشهدوا في شرناخ

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء: "أقدم جيش الاحتلال التركي على قصف منطقة ألكي في شرناخ الكردستانية بتاريخ الـ 30 من آب الماضي، بناءً على معلومات استخباراتية قدمها عناصر عميلة من الكونترا التابعة للاستخبارات العسكرية التركية للعدو، ما أسفر عن استشهاد أربعة من رفاقنا الكريلا".

وأفاد البيان "أن رفاقنا، نودا وبنفش وشيار وزنار، قد ناضلوا لسنوات ضد جيش دولة الاحتلال التركي الفاشية، وبذلوا جهودًا عظيمة من أجل انتصار الثورة الكردستانية، من خلال الإرث الذي تركوه خلفهم، سيبقون قدوة لشعبنا الوطني ولرفاقهم، وسبيلًا في إنجاح نضالنا وانتصار مقاومتنا".

والمعلومات حول هوية الشهداء الأربعة كالتالي:

الاسم الحركي: نودا غرزان

الاسم والكنية: كزيبان يلماز

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم والأب: حزينه ـ شفيق

مكان وتاريخ الاستشهاد: 30 آب 2021 / شرناخ

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الاسم الحركي: ‏بنفش آكر

الاسم والكنية: ‏أمينة يلماز

مكان الولادة: ‏اسطنبول

اسم الأم والأب: ‏آيسل ـ مخلص

مكان وتاريخ الاستشهاد: 30 آب 2021 / شرناخ‏

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الاسم الحركي: شيار شيخو

الاسم والكنية: ‏خليل علي

مكان الولادة: ‏عفرين

اسم الأم والأب: ‏زينب ـ إبراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 30 آب 2021 / شرناخ‏

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الاسم الحركي: ‏زنار صوري

الاسم والكنية: ‏عبد الله أوغوز

مكان الولادة: ‏شرناخ

اسم الأم والأب: ‏هامي ـ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 30 آب 2021 / شرناخ‏

وتقدمت قوات الدفاع الشعبي في ختام بيانها، بالعزاء لذوي الشهداء، وقالت: "رفاقنا نودا وبنفش وشيار وزنار، بإيمانهم بالنصر ونضالهم اللامحدود، أصبحوا قياديين في الثورة الكردستانية، نعزي عوائل رفاقنا الكرام، كما نعزي عموم شعبنا الكردستاني الوطني، ونعاهدهم على أن ننتقم لشهدائنا، ونحقق آمالهم في الحرية والنصر وبناء كردستان حرة".

(س ر)