HPG تكشف هوية 3 مقاتلين فقد الاتصال بهم في جنوب كردستان

وانقطع تواصل قوات الدفاع الشعبي مع 3 من مقاتليها بتاريخ 26 تموز الفائت بعد هجوم شنه الحزب الديمقراطي على المقاتلين في محيط قرية بيخمه في ناحية خليفان في جنوب كردستان كردستان.

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً كشف فيه هوية المقاتلين الـ 3 الذين انقطع التواصل معهم.

وجاء في مستهل بيان قوات الدفاع الشعبي: "سبق وان أعلنا لأبناء شعبنا أننا فقدنا الاتصال مع 3 من مقاتلينا بتاريخ 26 تموز في محيط قرية بيخمه التابعة لناحية خليفان في جنوب كردستان.

ورغم مناشداتنا ومناشدات عوائل رفاقنا لحكومة جنوب كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أننا لم نتلقى رداً منهم حتى الآن.

وسجل المقاتلين المفقودين بحسب بيان قوات الدفاع الشعبي هو:

الاسم الحركي: سرور سرحد.

الاسم والكنية: اردال اصلان.

مكان الولادة: ارزروم.

اسم الأم والأب: زاهدة – سيدخان.

الاسم الحركي: واركش جافرش.

الاسم والكنية: آيهان تاتلي.

مكان الولادة: شرنخ.

اسم الأم والأب: هايج – سليمان.

الاسم الحركي: دجوار برخدان.

الاسم والكنية: محمود خلف.

مكان الولادة: الحسكة.

اسم الأم والأب: روز خليل – حسن خلف.

(ك)