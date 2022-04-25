HPG تكشف حصيلة أسبوع من الحرب: مقتل 218 جندياً تركياً - تم التحديث

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الاثنين، بياناً كتابياً كشف فيه حصيلة أسبوعٍ من الحرب والعمليات.

وجاء نص البيان كالتالي:

"تعتبر دولة الاحتلال التركي قوات الدفاع الشعبي عائقاً أساسياً يقف أمامها في تحقيق أحلامها التوسعيّة في كردستان والشرق الأوسط. وتسعى إلى تصفية الكريلا. وفي هذا السياق سخّرت كل إمكانياتها المادية لخدمة الحرب القذرة التي تشنّها على كردستان منذ تموز 2015 ووجّهت هجماتها لمنطقة الكريلا. تسعى الدولة التركية إلى تصفية حزب العمال الكردستاني، وكسر إرادة شعبنا وإكمال عملية إبادة الكرد، وذلك بدعمٍ مباشرٍ وغير مباشرٍ من القوى المحليّة العميلة التي استمالتهم لطرفها. وفي كل مرةٍ شنّت الدولة التركية هجماتها بهذا الهدف واجهت إرادةً قويّةً من كريلا التحرر الكردستانية.

الهجمات الاحتلالية هي حربٌ شاملة

تقصف الدولة التركية المحتلة أراضي كردستان بالطائرات الحربية، وأكثر التقنيات العسكرية تقدّماً لعشرات المرات يومياً، إلّا أنها لم تستطع تحقيق النتيجة التي ترجوها رغم ذلك. وقد أطلقت في الـ17 من نيسان الجاري عمليةً احتلاليةً شاملة في مناطق آفاشين وزاب في سبيل احتلال أراضي باشور كردستان. ويعدّ هذا الهجوم أو هذه العملية عمليةً استثنائية، إذ أنها حالةٌ من الحربٌ الشاملة على صعيد الحرب بين الدول.

بدأ الهجوم الاحتلالي في الـ 14 من نيسان الجاري بقصفٍ عنيفٍ أولاً. ثم حاول الجيش التركي إنزال قواته إلى مناطق الكريلا عبر المروحيات ليلة الـ 17 عشر من نيسان بالتزامن مع قصفٍ عنيفٍ من قبله. هذا ولم تتردّد قواتنا المتواجدة في المنطقة بتوجيه الردّ المناسب فوراً. إذ استهدفوا مروحياتهم ولم يسمحوا لهم بإنزال قواتهم في العديد من المناطق. عقب ذلك حاول الجيش التركي إنزال قواته مرةً أخرى ليلاً. وقد واجهت جميع هذه المحاولات تدخّل قواتنا وأسفرت عن استهداف 11 مروحيةً من مروحياتهم. وقد سعى الجيش التركي الذي لم يستطع إنزال قواته جوياً بالتقدّم نحو المنطقة بريّاً هذه المرة. وقد أحبطت مقاومة الكريلا حسابات الدولة التركية التي اعتقدت أنّها ستنشر قواتها في منطقة الكريلا منذ اليوم الأول للهجوم وتحقّق النتيجة التي ترجوها، هذا وقد أُفشلت الخطوة الأولى للهجوم منذ البداية. وقد بدأ الجيش التركي المجرم الذي لم يستطع تحقيق هدفه وتلقّى ضرباتٍ موجعة، باستخدام الغازات الكيماوية السامّة على جبهات القتال في مناطق كره جحرو، ورخيله، شهيد شاهين، كانيشكا وكري أورته منذ اليوم الرابع للهجوم.

سمح الحزب الديمقراطي الكردستاني بطعن مناطق الكريلا من الخلف

تلقّت الدولة التركية في هجومها الاحتلالي على باشور كردستان، دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وشنّت هجومها على منطقة زاب من خط بَرماني- آمديه- دير علوك الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أي من باشور. سمح الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكلٍ مباشر بطعن مناطق الكريلا من الخلف. إذ تمركزت قواته في الخطوط الخلفية للعدو في منطقة كوري جحرو. وحاولوا محاصرة منطقة الكريلا. ولم تتخلَّ قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقفها هذا خلال أسبوعٍ من الحرب إذ لا يزال يستمر على هذا النهج.

عمليات الكريلا

حوّلت قواتنا كل شبرٍ يتواجدون فيه إلى منطقةٍ للمقاومة ووجهوا ضرباتٍ موجعةٍ لجيش الاحتلال التركي. خاصةً أنّه تم تطبيق أسلوب حرب الفرق المتحركة للكريلا بشكل فعّال. ونُفذت تكتيكات العصر الجديد للكريلا من القيام بعمليات تفخيخ ومداهمة العدو، ونصب الكمائن وتنفيذ عملياتٍ بالأسلحة الثقيلة بنجاح. وأظهرت خبرةً قتالية كبيرة. فقد حرّكت قواتنا فرق الكريلا المتحركة من ناحية، وقامت بعلميات منسقّة من ناحية أخرى. لقد نفّذت قواتنا العمليات صباحاً ومساءً، ساعةً بساعة وفي كل لحظةٍ من لحظات هذه الحرب العنيفة. وقد قادت قواتنا في وحدات المرأة الحرّة ستار هذه العمليات، كما قاموا بعملياتٍ مستقلةً أيضاً، وسلّطوا الضوء مرةً أخرى على مستوى قيادة المرأة الكردية المقاومة بأيديولوجية حرية المرأة. إنّ هذه المرحلة التي توصّل إليها كريلا حركة التحرر الكردستانية تّعدّ مرحلةً مهمةً جداً من أجل مستقبل الشعب الكردستاني.

أثبت مقاتلونا السائرون على الخط الآبوجي للعالم أجمع أنهم لن ينهزموا

على صعيد تعزيز هذه المقاومة التاريخية للكريلا، قاد رفاقنا الذين وجّهوا ضرباتٍ مباشرةً وموجعةً للعدو، والذين قاتلوا ببسالةٍ حتى آخر طلقة؛ هذه المقاومة. حدّدت الشجاعة العظيمة، الموقف الحازم والكفاءة القتالية التي تمتّع بها رفاقنا الشهداء؛ طريق الحرب الفدائية التي ستُخاض من الآن فصاعداً. وفي مرحلة الحرب هذه نستذكر بإجلالٍ واحترام رفاقنا الـ 11 الذين استشهدوا في زاب وآفاشين، وقادوا المسيرة الكريلاتية الانتصارية لعام 2022،. ونجدّد عهدنا لهم في أن نجعل ذكراهم دافعاً للانتصار.

أحبط نضال الكريلا هذا ضد تحرّك العدو والتي تسطّر كل لحظةٍ من لحظاته كلحظةٍ تاريخية، المخططات القذرة للدولة التركية مرةً أخرى. وأثبت للعالم بأسره عدم انهزام الكريلا السائرون على النهج الآبوي.

حصيلة أسبوعٍ من المعارك

حصيلة المعارك خلال الأسبوع الممتدّ من الـ 17 والـ 24 من نيسان الجاري هو كالتالي:

3 عمليات للقوات التي تسللت إلى صفوف العدو.

3 عمليات مداهمة.

7 عمليات منسّقة ومتزامنة للكريلا.

23 عملية قنص.

29 عملية بالأسلحة الثقيلة.

29 عملية نوعية.

58 عملية قتالية وهجومية.

وبهذا تبلغ الحصيلة الكليّة 152 عملية.

الهجمات التي شنّها الجيش التركي المحتل:

بحسب ما وثّقت قواتنا، فقد قُصفت منطقة المقاومة وعلى رأسها مناطق الدفاع المشروع 387 مرّة.

تعرضت المنطقة لقصف المروحيات القتالية وقذائف الأوبيس 243 مرّة.

وقُصفت تحصينات قواتنا القتالية بالغاز الكيماوي 7 مرات.

أسفرت العمليات التي شنّتها قواتنا عن:

مقتل 218 عسكرياً تركياً.

إصابة 48 عسكرياً.

الذخيرة والمعدّات التي دمّرتها قواتنا:

4 طائرات درون.

نظام كاميرات رصد.

سلاح BKC .

وتدمير موقع من مواقع العدو.

الآليات العسكرية التي أعطبتها قواتنا: