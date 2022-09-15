HPG تكشف حصيلة 5 أشهر من المعارك: مقتل 2132 من جنود الاحتلال التركي 

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، خلال بيان اليوم الخميس، حصيلة 5 أشهر من المعارك الدائرة في مناطق الدفاع المشروع بباشور، حيث يشن جيش الاحتلال التركي منذ نيسان 2021 هجمات إبادة واحتلال بمختلف الأسلحة المتطورة والمحرمة دولياً، وتتصدى لها قوات الدفاع الشعبي.

أكدت القوات في البيان مقتل 2132 من جنود الاحتلال التركي وإسقاط 10 مروحيات للاحتلال خلال 1881 عملية نفذها مقاتلو الكريلا ضدهم.

بحسب البيان فإن جيش الاحتلال التركي ارتكب جرائم الحرب لـ 2004 مرة، واستخدم السلاح الكيماوي والقنابل المحرمة دولياً.

(س ر)