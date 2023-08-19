HPG تكشف استشهاد مقاتل بمؤامرة حدثت بالتواطؤ مع الاستخبارات التركية

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG التالي:

" التقت مجموعة من رفاقنا ليلة 5 آب قرابة الساعة 21:00 في ساحة بانيكا في حفتانين من أجل بعض الاحتياجات بأحدهم، وفي المكان الذي كان يجب أن يتم فيه الموعد، تم عقد لقاء قصير وبعد تأمين الاحتياجات، ذهب الشخص الوسيط، وفجأة تم إطلاق الرصاص من جهتين على مجموعة الكريلا هذه، ما أدى لإصابة رفيقنا جيا آغري برصاصة في الرأس واستشهاده على الفور في مكان الحادثة، وإصابة رفيقنا دلكش بجروح خطيرة برصاصة في الرأس .

وقعت هذه الحادثة في مكان قريب جداً من قوات الأسايش التابعة لـPDK في منطقة "بانيكا" التابعة لحفتانين، ويظهر أنهم اختاروا بشكل مقصود مكاناً قريباً من مركز تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وتحديده كمكان لموعدهم.

أطلق الرصاص على الكريلا من جهتين وأصأب الرصاص رؤوس رفاقنا، ويظهر هذا أن ما حدث كان مؤامرة مخططاً لها، وفي مكان كهذا كان الهدف الأساسي لهذه المؤامرة التي خططت لها الاستخبارات التركية MÎT باستخدام مجموعات تابعة لها من الباراستن؛ أنهم يريدون أن يجعلوا قواتنا في المنطقة تفهم أن الهجوم نفذ من قبل قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK وبدء حرب بيننا وبين PDK، ولهذا تم إشراك مجموعة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK أيضاً في هذه المؤامرة.

ولكن أكدت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي من اللحظة الأولى أنه يمكن أن تكون هذه لعبة للعدو وبدلاً من الإدلاء فوراً ببيان، أكدت على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الحادثة وتوضيحها، ونتيجة البحث الذي قمنا به، ظهر أن هذا استفزاز لبدء حرب بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، ولكن تم التأكيد أن لمجموعات الباراستن يد في الحادثة، هنا المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، ويجب أن يتم توضيح من قام بعملية القنص هذه؟، لماذا حددوا هذا المكان كموعد بالقرب من قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK وشن الهجوم على رفاقنا؟، من الواضح جداً أن من قاموا بهذا يتبعون هدفاً قذراً لبدء حرب بيننا، يعمل جزء من الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع الاستخبارات التركية لبدء حرب بين الكرد وبهذا يتضح أنهم يخدمون الدولة التركية.

المعلومات حول هوية رفيقنا جيا آغري كالتالي:

الاسم الحركي: جيا آغري

الاسم الحقيقي: اسماعيل بور محمد

مكان الولادة: موكا

اسم الأم – الأب: غاري – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 5 آب -2023/ حفتانين

لذا نشارك هذه المعلومات بشأن الحادثة مع الشعب الكردي الوطني والرأي العام".

(سـ)