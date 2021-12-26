HPG تكشف عن سجل مقاتلة من وحدات المرأة الحرة- ستار استشهدت في باكوك

أصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي بياناً، كشف فيه عن استشهاد مقاتلة في وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA Star) في باكوك، جاء فيه:

"بدأ جيش الاحتلال التركي عملية واسعة النطاق، منذ بداية شهر كانون الأول في إيالة ميردين، وخلال هذه العملية التي استمرت أياماً، خاضت مجموعة مؤلفة من ست مقاتلات اشتباكات عنيفة لمدة يومين، حيث أبدت مقاتلاتنا مقاومة عنيفة وأسطورية بقيادة الرفيقة هيرا التي تمثل وقفة المرأة الكردية البطلة والشجاعة التي تأبى الاستسلام. في هذه الاشتباكات استشهدت رفيقاتنا الستة اللواتي قاومن بروح المقاومة الآبوجية المتصاعدة، وتبيّن أن الرفيقتان هيرا أولوش وسيمانور كايا من بين الرفيقات اللواتي استشهدن في هذه المقاومة، وسنكشف عن سجل رفاقنا الشهداء الآخرين للرأي العام، حين توفر المعلومات".

سجل الرفيقة الشهيد هيرا هو كالتالي:

الاسم الحركي: هيرا أولوش

الاسم والكنية: دنيز أوراك

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: جيجك ـ حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 كانون الأول 2021 / ماردين

(سـ)