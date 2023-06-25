HPG تدمر كاميرة رصد ورادار لجيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً حول عمليات قواتها، وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، في باشور كردستان، جاء فيه:

"في منطقة زاب:

استهدفت فرقنا المتحركة في وحدات المرأة الحرة ـ ستار في الثاني والعشرين من حزيران الجاري وفي الساعة 18:10 بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة الشهيد أوميت.

وفي 24 حزيران، من الساعة 02:00 وحتى الساعة 03:00، استهدفت قوات الكريلا جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في سيدا بالأسلحة نصف أوتوماتيكية مرتين.

في منطقة متينا:

في 22 حزيران الساعة 16:00 وعبر عملية قنص، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في زندورا، وفي هذه العملية، تم تدمير كاميرا موبيس وجهاز رادار.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 22 حزيران، قصف جيش الاحتلال التركي منطقة غربي زاب للشهيد دليل مرة واحدة، وفي 23 حزيران ساحة المقاومة في كوري جارو في زاب مرتان، وساحة درييه بيه في منطقة كارى مرة واحدة وساحة سنين في خاكورك مرة، وبالمجمل تم قصف هذه المناطق خمس مرات بالطائرات الحربية.

في 22 و23 و24 قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة في سيدا في منطقة زاب وساحات المقاومة في تلة جودي وتلة آمدية وتلة بهار في منطقة غربي زاب للشهيد دليل وساحة المقاومة في تلة هكاري في منطقة متينا 155 مرة بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة.

في 23 و24 حزيران هاجم جيش الاحتلال التركي مواقعنا في ساحة المقاومة في سيدا بمنطقة زاب، كما حاول تدمير خنادقنا بواسطة الجرافات".

(ف)