HPG تدمّر أحد مواقع جيش الاحتلال التركي في ساحة ليلكان بخاكورك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً نقلته وكالة فرات للأنباء، حول العمليات الأخيرة.

وهي كالتالي:

"في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس:

نفذت قوات الكريلا في الـ 5 من كانون الأول، حوالي الساعة 14:20، في ساحة كري ليلكان في خاكورك، عملية نوعية ضد مواقع جنود الاحتلال ومن جناحين، نتيجة لذلك، أسفرت عن مقتل كامل المجموعة الذين كانوا بداخلها، وتم تدمير أحد تحصينات جيش الاحتلال.

وفي مساء يوم الـ 7 كانون الأول، شهدت منطقة جيلو الصغير في زاب تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّرـ ولكن تصدي مقاتلي الكريلا أجبر تلك الطائرات على الانسحاب من محيط المنطقة.

وفي الـ 9 من كانون الأول، بين الساعة 09:45-10:00، قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي مناطق كونيشكا وكري شهيد فدكار وشهيد شاهان في منطقة زاب، وبين الساعة 19:00-19:10 في ساحات شهيد رستم، وساجا في منطقة زاب.

ويهدف الاحتلال التركي الذي تكبّد خسائر فادحة في العملية الثورية لمقاتلي حرية كردستان في زاب، إلى إخفاء هزيمته عبر شن ضربات جوية واسعة النطاق على زاب، إلا أن كل هجماته باءت بالفشل.

يواصل جيش الاحتلال التركي عمليته الاحتلالية في ساحة شهيد أحمد في خاكورك بعد الضربة الجوية يوم 18 تشرين الثاني، وسيتم مشاركة المعلومات المتعلقة بهذه العملية الخاصة حال الحصول عليها.

وفي 7 كانون الأول، بين الساعة 12:00 و13: 00، قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي منطقة شهيد شرف في خاكورك".

(ف)