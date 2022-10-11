HPG تعلن مقتل وإصابة 23 من جنود الاحتلال التركي

وبحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي؛ فقد نفذت الفرق المتحركة لقوات الكريلا سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 12 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 11 آخرين.

وأشار المركز إلى أن الفرق المتنقلة لقوات الدفاع الشعبي قد دمرت جهازين للمراقبة (موبيس) وإصابة جرافة وخيمتين وموقع للاحتلال التركي.

مؤكداً أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة31 مرة، وبالطائرات الحربية 8 مرات، وبقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي سجل اثنين من مقاتليها، استشهدا في ولاية ميردين في باكور (شمال كردستان) بتاريخ 7 أيلول الماضي، وهما؛ المقاتل خبات كوب الاسم الحقيقي يونس كارا داغ من مدينة موش، والمقاتل زانا روجدا الاسم الحقيقي رمضان كوجلو من مدينة شرناج في باكور.

(ل م)