HPG تعلن مقتل 670 جندياً تركياً وتؤكد: الاحتلال شن 323هجوماً كيماوياً خلال 6 أشهر

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، خلال بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الأحد، حصيلة 6 أشهر من المعارك وهجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية في مناطق آفاشين وزاب ومتينا.

وجاء في نص البيان:

"في إطار الحملة الثورية لمقاومة صقور زاغروس ومقاومة خابور، استمرت الحرب والمقاومة الأسطورية في مناطقنا، آفاشين، زاب ومتينا، منذ ستة أشهر وتتواصل في شهرها السابع، وهذه المرحلة لا تزال قائمة وتتقدم كل لحظة بمقاومة قوية وروح عالية، حيث كانت لها نتائج تاريخية مهمة جداً.

وتعد حصيلة الحرب لستة أشهر مؤشراً واضحاً على فشل الدولة التركية في تنفيذ خطتها وهزمت في هذا الهجوم.

وعلى الرغم من استخدامها للأسلحة المتطورة في هذه المرحلة، واستخدام الأسلحة الكيماوية ومحاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) لتضليل قوات الكريلا بطرق مختلفة، فشل نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في آفاشين ومتينا وزاب في تحقيق النتيجة المرجوة. فشل الاحتلال التركي هنا أصبح مضموناً، كانتصار المقاومة التي أبداها مقاتلو الكريلا في غاري. ومع ذلك، فإن نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يبذل جهوداً كبيرة لمنع الرأي العام من معرفة هزائمه وانتصار مقاومة الكريلا.

وعلى الرغم من أنه يستخدم الأسلحة الكيماوية، وهو عار على الإنسانية، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ نفسه من الهزيمة. لذلك، عدم انتصار نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ضد مقاتلي حركة التحرر الكردستاني يؤدي إلى تفاقم الأزمة داخل النظام.

الاحتلال التركي شن 323 هجوماً بأسلحة كيماوية

من أهم جوانب هجمات العدو التي بدأت في 23 نيسان هو جانب استخدام الأسلحة الكيماوية. وفي الواقع، إن دولة الاحتلال التركي استخدمت الأسلحة الكيماوية في شهر شباط 2021 لتتستر على هزيمتها في غاري، مما تسبب في استشهاد 6 من رفاقنا الأبرار، وبعد أن تصدت قواتنا الكريلا، منذ 23 نيسان، لجميع أنواع الهجمات البرية والجوية للجيش الاحتلال التركي بتكتيكات عسكرية لملحمة سجلتها قوات الكريلا، كثّف جيش الاحتلال التركي استخدامه للأسلحة الكيماوية، وبقدر ما تأكدت قواتنا من المعلومات، فقد نفذت دولة الاحتلال 323 هجوماً بالأسلحة الكيماوية ضدهم في الأشهر الستة الماضية، لكن العدد الإجمالي أكثر من ذلك بكثير.

استشهد 101 من رفاقنا الكريلا في مناطق آفاشين، متينا وزاب خلال المعارك التي دارت لمدة الستة أشهر، ومن بين 101 من رفاقنا المستشهدين، استشهد 32 من الرفاق جراء هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية، حيث استشهد 38 من رفاقنا هذا العام بسبب هجمات الدولة التركية بالأسلحة الكيماوية وبينهم رفاقنا الستة الذين استشهدوا في غاري في شباط 2021.

الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال التركي

- نفذ جيش الاحتلال التركي الذي تكبد خسائر فادحة أثناء مواجهته لمقاومة قوات الكريلا ولم يتمكن من تحقيق أية نتائج، قصفاً جوياً وبرياً كثيفاً على مناطق الدفاع المشروع (ميديا) كل يوم، ليس فقط في مناطق الدفاع المشروع ولكن أيضاً شن قصفه على العديد من المخيمات، الحقول، البساتين، القرى والسيارات في جنوب كردستان، وتسببت هذه الهجمات في أضرار مادية كبيرة لشعبنا في جنوب كردستان. كما استشهد أبناء شعبنا في جنوب كردستان جراء هذه الهجمات.

- جيش الاحتلال التركي الذي لم يتمكن من تحقيق أي نتيجة أو تفوق رغم هذا القصف العنيف، وبسبب صمت الرأي العام والدول الأممية والمؤسسات المعنية، كثّف استخدام الأسلحة الكيماوية التي تعد جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب.

وخلال مرحلة الأشهر الستة الماضية استخدمت دولة الاحتلال التركي 323 السلاح الكيماوي وغازات سامة ضد الخنادق والأنفاق الحربية، رغم كل هذا، لم يستطع جيش العدوان التركي تحقيق النتيجة المرجوة من قبله، كما بدأ في شهري أيلول وتشرين الأول استخدام أنواع جديدة من القنابل الكيماوية والتي تسبب في أضراراً جسيمة.

- قتل سزاي غونغور، وهو جندي متعاقد في جيش الاحتلال التركي، من قبل جنود أتراك أثناء محاولته الاستسلام لقواتنا الكريلا.

العمليات التي نفذتها قواتنا:‏

ـ عملية مداهمة

ـ عمليتي كمين

ـ 12 عمليات تسلل ضمن صفوف العدو

ـ 39 عملية لقوات الدفاع الجوي

ـ 44 عملية منسقة ومتزامنة لقوات الكريلا

ـ 54 عملية قنص

ـ 63 عملية استهداف

ـ 91 عملية هجومية

ـ 98 عملية نوعية

ـ 132 عملية قصف بالأسلحة الثقيلة

ـ 63 عملية التصدي لمحاولات العدو من التقدم

بالمجمل قامت قوات الكريلا بـ 599 عملية

نتائج العمليات التي نفذتها قواتنا

ـ مقتل 5 من عناصر الكونترا و665 ما بين جندي ومرتزق، وبالمجمل مقتل 670 جندي.‏

ـ جرح 96 جندي

المعدات التي استولت عليها قواتنا

ـ جهاز اتصال لاسلكي

ـ سلاح /‏‎ MPT‏/ ‏

ـ سلاح قاذف

ـ سلاح /‏‎ B7‎‏/‏

ـ منظار نهاري

ـ منظار حراري

ـ كاشف ألغام

ـ منظار سلاح عدد/ 2/‏

ـ سلاح ‏BKC‏ عدد /2/‏

ـ طائرتي درون

ـ آلة تصوير عدد /2/‏

ـ 6 حقائب عسكرية

ـ أطنان من المتفجرات

ـ معدات ولوازم عسكرية

ـ هويات خاصة بالجنود ‏

المعدات العسكرية التي دمرتها قواتنا

ـ آلية عسكرية من طراز ترانزيت ‏

ـ جرافة كبيرة ‏

ـ آلية ذات منصة يتحكم فيها عن بعد

ـ لوازم عسكرية عادية عدد /2/‏

ـ آليات من نوع ريو عدد /4/‏

ـ مدرعات عسكرية من نوع كيربي عدد /5/‏

ـ قاذف مع منصتها عدد/6/‏

ـ سلاح/‏‎ A4‎‏/ مع منصاتها عدد/7/‏

ـ مقصف عسكري ‏

ـ منظار تلسكوب

ـ كاشف عدد/2/‏

ـ كاميرات رأس عدد/2/‏

ـ رادارات عدد/4/‏

ـ طائرات درون عدد/6/‏

ـ 34 انظمة كاميرات مراقبة

ـ عشرات الخيم

ـ دروع مضادة للرصاص

ـ تدمير أطنان من المتفجرات ومئات السواتر

‏آليات العدو التي أعطبتها قواتنا

ـ جرافة كبيرة

ـ 4 جرافات

ـ 5 آليات عسكرية

ـ 6 طائرات درون

ـ 6 طائرات هليكوبتر

ـ 14 حوامات هجومية

(س ر)