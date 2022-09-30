HPG تعلن مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي بينهم ضابط

وحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فقد نفذت قوات الكريلا عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي، بينهم ضابط برتبة عالية.

أكد المركز أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 26 مرة، وبالطائرات الحربية 5 مرات، وبالمروحيات الهجومية 74 مرة، وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات مستمرة على مناطق الدفاع المشروع منذ نيسان عام 2021.

(ف)