HPG تعلن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول هجمات دولة الاحتلال التركي وعمليات قواتها الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وقال بيان قوات الدفاع الشعبي: "قتل 3 جنود من جيش الاحتلال التركي نتيجة العمليات التي نفذتها فرقنا المتحركة بقيادة مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار، وقد نفذت هذه العمليات انتقاماً للقيادية في حركة المرأة الحرة، رفيقتنا بيريفان زيلان".

وأضاف البيان: إن " جيش الاحتلال التركي قد قصف مناطق المقاومة 34 مرة بالقنابل الفسفورية، القنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية، 13 مرة بمروحيات هليكوبتر، 7 مرات بالطائرات الحربية وعشرات المرات بالدبابات والمدافع، لقد استخدم جيش الاحتلال التركي ضد خنادق الحرب في ساحة المقاومة بمنطقة شكفتا برينداران قنبلة نووية تكتيكية مرة واحدة وكذلك 26 مرة بالقنابل الفسفورية، كما قصفت دولة الاحتلال التركي خنادق الحرب الواقعة في مناطق المقاومة في جمجو، ساجا، تلة آميدية، تلة جودي 7 مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية".

وأفادت قوات الدفاع الشعبي خلال بيانها، بهذه المعلومات حول عمليات قوات الكريلا وهجمات دولة الاحتلال التركي:

"ضمن إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب :

في 21 آب الساعة 23:00 وفي منطقة المقاومة في جمجو، وجهت قواتنا المتحركة ضربات لمروحيات الاحتلال التركي كانت تحاول قصف مناطقنا ، وبعد سيطرة قواتنا أجبرت المروحيات على مغادرة المنطقة .

ضمن إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش مرعش لملحمة الخابور:

في 21 آب الساعة 16:15 وجهت قواتنا في منطقة المقاومة في تلة جودي ضربات للاحتلال التركي.

في 21 آب في الساعة 18:10 في منطقة المقاومة في تلة جودي ، استهدفت قواتنا المتحركة في وحدات المرأة الحرة -ستار (YJA) جنود الاحتلال التركي من خلال عملية القنص ، وأسفرت عن مقتل جندي واحد.

في 21 آب في الساعة مابين 20: 30 و 21:30 في منطقة المقاومة في تلة أميدية ، قامت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة -ستار( YJA ) من خلال عمليتين قنص باستهداف الاحتلال التركي ، وأسفرت هذه العملية عن مقتل اثنان من جنود جيش الاحتلال التركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية:

في 21 آب في ساحة المقاومة في شكفتا بريندارا ، استخدم جيش الاحتلال التركي 26 مرة القنابل الفوسفورية ضد خنادق الحرب.

في 21 آب قصفت خنادق الحرب في ساحات المقاومة في شكفتا بريندارا ، جمجو، ساجا، تلة أميدية وتلة جودي بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالمدافع والأسلحة الثقيلة والمروحيات:

في 21 آب حامت طائرات مسيرة درون على ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة أف أم .

في 21 آب قصفت ساحات المقاومة في جمجو ، تلة هكاري ، تلة أميدية ، تلة جودي وتلة أف أم 13 مرة بمروحيات هليكوبتر.

في 21 آب قصفت ساحات المقاومة في تلة هكاري ، سيدا و جمجو 7 مرات بطائرات حربية.

في 21 آب قصفت ساحة المقاومة في شكفتا بريندارا ، تلة هكاري وتلة أميدية بالمدافع والأسلحة الثقيلة عشرات المرات".