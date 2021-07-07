HPG تعلن مقتل 17 من جنود جيش الاحتلال

أصدر المكتب الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بصدد سلسلة العمليات التي نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي خلال الأسبوع الجاري.

وذكر البيان أن 3 من جنود جيش الاحتلال التركي قتلوا خلال عملية نفذتها مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار في منطقة كاتو التابعة لبوطان بتاريخ الـ 3 من شهر تموز الجاري.

كما نفذ مقاتلو قوات الدفاع الشعبي عملية عسكرية بتاريخ الـ 4 من شهر تموز ضد قوات جيش الاحتلال التركي في مناطق كارسا التابعة لمحافظة سيرت. واستهدفت العملية آلية مدرعة من نوع عقرب تابعة لجيش الاحتلال التركي، وأسفرت العملية عن تدمير الآلية العسكرية ومقتل 10 من عناصر جيش الاحتلال التركي.

وأضاف البيان: "في إطار حملة معركة الخابور الثورية نفذ مقاتلو قوات الدفاع الشعبي بتاريخ الـ 7 من شهر تموز عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي في جبال زندورا، وأسفرت العملية عن مقتل 3 من عناصر جيش الاحتلال وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى تدمير مرصدين للمراقبة على التل."

كما قتل أحد عناصر جيش الاحتلال التركي خلال عملية نفذها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي في الـ 7 من شهر تموز في تلة الشهيد انتقام.