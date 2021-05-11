HPG تعلن استشهاد 6 من مقاتليها في آمد

وأصدرت قوات الدفاع الشعبي بيانًا كتابيًّا بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وجنوب كردستان.

وذكر البيان أن قوات الشهيدة دلال للدفاع الجوي نفذت، بتاريخ 10 أيار، عمليتين ضد الاحتلال في تلة زندورا وأصابت أهدافها.

اشتباكات في آمد

وأفاد البيان أيضًا بنشوب اشتباكات بين قوات الكريلا وقوات الاحتلال التركي في ساحة الشهيد رمزي في آمد.

وأضاف البيان "بتاريخ 27 نيسان، نفذ جيش الاحتلال حملة عسكرية في ساحة الشهيد رمزي في آمد.

وفي 29 نيسان، جرت اشتباكات بين قواتنا وقوات جيش الاحتلال التركي، وألحقت قواتنا ضربات موجعة بالعدو، وقُتل وأُصيب العديد من جنود جيش الاحتلال، مما اضطر جيش الاحتلال إلى الانسحاب وقصف المنطقة بالطائرات الحربية. تلتها اشتباكات استمرت يومًا كاملًا، وخلال الاشتباكات التحق كل من رفاقنا نوجين، برفين، بسي، آسر وجيان بقافلة الشهداء، بعد أن سطروا مقاومة بطولية.

وانتهت حملة التمشيط في هذه المنطقة في الـ 5 من شهر أيار.

غارات جوية

وذكر البيان أن طائرات جيش الاحتلال التركي نفذت، بتاريخ 10 أيار، غارات جوية استهدفت مناطق متينا وتلة زندورا.

وفي نفس اليوم، قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي تلة سيدا ووادي جمجو في محيط منطقة زاب؛ ما أسفر عن اشتعال النيران في المنطقة.

وفي الـ 10 من شهر أيار أيضًا، قصفت مروحيات جيش الاحتلال التركي مناطق شوكي ومرفانوس ومام رش في منطقة آفاشين.

وأكد بيان قوات الدفاع الشعبي أن الغارات الجوية لم تلحق أية أضرار بصفوف قواتهم.

(ك)