HPG تعلن عن مقتل 19 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 6 مروحيات واسقاط مسيرّة أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الـ HPG أن قواتها نفذت عملية ضد الاحتلال التركي في زاب مما أسفر عن مقتل 19 عسكري في جيش الاحتلال التركي، وإصابة 2 .