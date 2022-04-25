HPG تعلن عن مقتل 19 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 6 مروحيات واسقاط مسيرّة أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الـ HPG أن قواتها نفذت عملية ضد الاحتلال التركي في زاب مما أسفر عن مقتل 19 عسكري في جيش الاحتلال التركي، وإصابة 2 . كردستان 25 نيسان 2022, الأثنين - 15:38 2022-04-25T15:38:00 مركز الأخبار كما أكد المركز الإعلامي توجيه ضربات لـ 6 مروحيات تركية وإسقاط طائرة مسيرة. يتبع… (م) إقرأ أيضاً PKK: سنصعد وتيرة المقاومة ضد الاحتلال الفاشي في ساحات الأول من أيار دعت اللجنة القيادية في حزب العمال الكر... HPG تكشف حصيلة أسبوع من الحرب: مقتل 218 جندياً تركياً - تم التحديث كشفت قوات الدفاع الشعبي حصيلة أسبوع من المعارك خلا... قوات الدفاع الشعبي: الاحتلال التركي يستخدم الغازات السامة في مناطق المقاومة أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أن جيش ال...