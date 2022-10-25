HPG تعلن عن إسقاط مروحية سيكورسكي ومقتل جندي من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً ، قالت فيه:" نفذت فرقنا المتحركة لوحدات المراة الحرة –ستار عمليات من أجل استذكار الرفيقة بيريتان ( كلناز قره تاش) التي كانت رمز جيش المرأة وقيادتنا الخالدة، وأسفرت هذه العمليات عن إسقاط مروحية سيكورسكي ومقتل جندي من جنود الاحتلال" .

وجاء في البيان إن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 5 مرات بالقنابل المحظورة ، و4 مرات بالأسلحة الكيماوية وغاز الفلفل، و13 مرة بالطائرات الحربية، و44 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG‎) معلومات حول هذه العمليات وهجمات الاحتلال جاء فيها :

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في 24 تشرين الأول عند الساعة 07:30 وجهت فرقنا المتنقلة ضربات لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة منطقة الشهيد عادل.

في 24 تشرين الأول عند الساعة 09:50 قنصت فرقنا المتنقلة جنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة جمجو، وقتلت احدهم.

في 24 تشرين الأول عند الساعة 21:10 حلقت مروحية فوق ساحة المقاومة منطقة الشهيد عادل، وعندما حاولت المروحية إنزال الجنود، تم استهدافهم من قبل فرقنا المتنقلة واجبرت المروحية على الانسحاب دون تمكنها من إنزال الجنود.

في إطار الحملة الثورية لمعركة الخابور للشهيد سافاش ماراش

في 24 تشرين الأول عند الساعة 00:00 حلقت مروحية فوق ساحة المقاومة تلة جودي. حيث وجهت فرق وحدات المرأة الحرة المتنقلة، وعندما ارادت المروحية سكورسكي إنزال الجنود بالقرب من جبهات المعارك في منطقة الشهيد كندال. فبعد استهداف قواتنا للمروحية اندلعت فيها النيران، وعندما حاولت المروحية الابتعاد عن الساحة، سقطت ودمرت بالكامل.

في 25 تشرين الأول عند الساعة 04:30 وجهت قواتنا بعملية التفجير ضربات لجنود جيش الاحتلال الذين ارادوا التقدم باتجاه جبهات المعارك في ساحة المقاومة تلة جودي، مما ادى الى انسحابهم، بينما وجهت فرقنا المتنقلة ضربات قوية لهم بالأسلحة الفردية.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكوروكه

في 24 تشرين الأول عند الساعة 12:30 وجهت فرقنا المتنقلة بالأسلحة الثقيلة ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة تلة الشهيد آسارا في خاكوركه.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية

في 24 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المعارك في تلة الشهيد بيردوغان في ساحة المقاومة تلة آميدية وجبهات المعارك في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة سيدا بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيمياوية 5 مرات.

في 24 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال جبهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز في ساحة المقاومة جمجو 4 مرات بالأسلحة الكيمياوية وغاز الفلفل، وتم ارسال الدخان السام بواسطة الشفاطات الى جبهات القتال.

الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي

في 24 من تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي ساحات كانيسارك، قرية ديرك وقرية زيفك التابعة لغاره وساحة المقاومة في جمجو 13 مرة بالطائرات الحربية.

في 24 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة؛ جمجو، تلة هكاري، تلة جودي وتلة آميدية 44 مرة بالمروحيات الهجومية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 24 تشرين الأول ساحة المقاومة تلة FM بالأوبيس، والدبابات والاسلحة الثقيلة.

في 24 تشرين الأول اراد جيش الاحتلال التركي تدمير جبهات المعارك في ساحة المقاومة كاركر بالجرافات والبلدوزرات.

حلقت في 24 تشرين الأول طائرات استطلاع فوق ساحتي المقاومة ساجا وجمجو."

(سـ)