HPG تعلن القضاء على  12 جندياُ  وتصيب طائرتي هليكوبتر للاحتلال التركي

واصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً حول العمليات جاء فيه:

"تستمر عمليات قواتنا في اطار الحملات الثورية، بروح الفدائية الآبوجية، ضد دولة الاحتلال الفاشية. حيث تمكنت قواتنا من قتل 12 محتلاً وجرحت ثلاثة اخرين خلال هذه العمليات، كما اصابت مروحية هجومية واخرى سكورسي. في حين ان الاحتلال التركي استهدف انفاق القتال 17 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات، وقصف ساحات المقاومة 33 مرة بالطائرات الحربية وعشرات المرات بقذائف الأوبوس"

المعلومات عن العمليات على الشكل التالي:

منطقة آفاشين

في 6 حزيران عند الساعة 10.50، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة ورخله.

في 6 حزيران عند الساعة 14.30 والساعة 14.55، استهدفت قواتنا مروحيات العدو اثناء محاولتها الدخول الى اجواء ساحة مارفانوس واصابت مروحية هجومية وأخرى نوع سكورسكي.3.

منطقة متينا

في 6 حزيران عند الساعة 12.00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في محيط جبهات القتال الشهيد سافوشكا في ساحة المقاومة بتلة جودي.

في 6 حزيران عند الساعة 14.00، قنصت قواتنا جنود الاحتلال حول جبهات القتال الشهيد زماني في ساحة المقاومة تلة هكاري، وقتلت اثنين منهم.

منطقة زاب

في 5 حزيران عند الساعة 22.20 وفي 6 حزيران عند الساعة 19,15، استهدفت قواتنا جنود العدو بالأسلحة الثقيلة في محيط ساحة المقاومة كاركر.

في 6 حزيران عند الساعة 18.00، تصدت قواتنا لجنود الاحتلال الذين حاولوا الوصول على أنفاق القتال بمنطقة الشهيد هو ري، بتكتيك التفخيخ وقتلت واحداً منهم وجرحت آخر.

في 6 حزيران عند الساعة 17.00، حاول الاحتلال التمركز في ساحة المقاومة كاركر، استهدفتهم قواتنا من محورين بعمليات التسلل والقنص واطلقت النار عليهم. استخدمت قواتنا خلال هذه العملية الأسلحة الفردية والقنابل اليدوية وتمكنت من قتل أربعة محتلين. وفي نفس اليوم عند الساعة 17.10، قنصت قوات المرأة الحرة YJA-STAR جنود الاحتلال الذين حاولوا قصف جبهات القتال بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات وقتلت احدهم.

منطقة خاكوركه

في 4 حزيران عند الساعة 19.30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في تلة كوردينا بمنطقة الشهيد بريتان بالأسلحة الثقيلة وأصابت كل الأهداف المحددة مسبقاً. وفي نفس اليوم عند الساعة 16.30، استهدفتهم قواتنا مرة أخرى بالأسلحة الثقيلة وقتلت اثنين منهم وجرحت اثنين اخرين ودمرت حاوية عسكرية.

في 6 حزيران عند الساعة 11.00، اطلقت قواتنا النار بالأسلحة الثقيلة على جنود الاحتلال في تلة الشهيد آخين وقتلت اثنين منهم.

هجمات الاحتلال

الهجمات التي نفذها الاحتلال بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات:

في 6 حزيران قصف العدو جبهات القتال، الشهيد هو ري في ساحة المقاومة الشهيد شاهين 12 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

في 5 حزيران قصف العدو جبهات القتال، الشهيد عاكف في ساحة المقاومة بتلة هكاري 5 مرات بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

هجمات الاحتلال التركي بالقذائف والمروحيات والطائرات الحربية:

في 6 و7 حزيران، قُصفت ساحات تلة جودي، تلة اف ام، سيدار، كوري جارو، جيا وكهف الجرحى بالمروحيات الهجومية، و18 مرة بالطائرات الحربية، وبقذائف الأوبوس من المخافر الحدودية.

في 6 حزيران استهدفت جبهات القتال في ساحة المقاومة ورخله بآفاشين بالأسلحة الثقيلة وقُصفت أربع مرات بالطائرات الحربية.

في 6 حزيران، قُصفت ساحات تلة هكاري، تلة أورتي، محيط قرية يك مال، شَشمال، شيلاز وباز، بقذائف الأوبوس من المخافر الحدودية و11 مرة بالطائرات الحربية.

ANHA