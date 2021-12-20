HPG تعلن القضاء على 7 جنود أترك وتؤكد تدمير موقعين للاحتلال في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً بخصوص عمليات مقاتلي الكريلا في سرحد وحفتانين، جاء في نصه:

"من أجل إحياء ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني في السابع والعشرين من تشرين الثاني، قامت قواتنا بعمليات في إيالة سرحد من خلال تكتيكات الكريلا العصرية، ووفقاً للمعلومات التي وصلتنا، فقد تمت هذه العمليات على الشكل التالي:

في الأول من كانون الأول قام جيش الاحتلال التركي من خلال وحداته السرية بعملية احتلالية في ساحة دميرقابي في منطقة كليداغ في ولاية آغري، حيث راقبت قواتنا وحدة سرية وحاصرتها وفي اليوم الثاني من كانون الأول وفي الساعة 17:00 تم استهدافها عبر عملية نوعية ومنسقة من جهتين، مما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، حاصرت قواتنا وحدة سرية تابعة لجيش الاحتلال التركي في منطقة كليداغ بولاية آغري وفي نفس اليوم وفي الساعة 09:30 استهدفت قواتنا موقعين للاحتلال عبر جناحين بشكل منسق، وحدتنا التي أغارت على هذه المواقع بهجوم خاطف والذي استمر لعشرة دقائق، قتلت خلالها على الأقل جنديين للاحتلال، أما الجنود الباقون فقد فروا من الموقع.

مقاتلونا الذين قاموا بهذه العملية ووجهوا ضربة موجعة للاحتلال، عادوا إلى مواقعهم دون خسائر.

تدمير موقعين للاحتلال في حفتانين في إطار حملة مقاومة خابور الثورية في منطقة حفتانين

في السابع عشر من كانون الأول وفي الساعة 12:30 في سلسلة تلال ساحة بير بلا، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة ـ ستار موقع تابع لجنود الاحتلال التركي، أسفر عن تدمير الموقع ومقتل جندي تركي كان متواجداً فيه.

في التاسع عشر من كانون الأول وفي الساعة 09:30 استهدف مرةً أخرى موقع لجنود الاحتلال التركي في تل كوردينه في ساحة بير بلا حيث أسفر عن مقتل أربعة جنود أتراك على الأقل وتدمير الموقع بشكل كامل.

هجمات الاحتلال

ـ في السادس عشر من كانون الأول وفي الساعة 19:45 قصف جيش الاحتلال التركي بالطائرات الحربية ساحة كافيا في منطقة غاري.

ـ في السادس والسابع والثامن عشر من كانون الأول، قصف جيش الاحتلال التركي بالطائرات الحربية منطقة زاب وتل الشهيد شاهين وكاركر وجيايه رش والشهيد رستم وجمجو وكونيشكا.

ـ في التاسع عشر من كانون الأول وفي الساعة 17:45قصف جيش الاحتلال التركي بالطائرات الحربية شكفتا بريندارا في منطقة زاب.

في هذه الهجمات بالطائرات الحربية من قبل جيش الاحتلال التركي، لم تتلقى قواتنا أية خسائر.

(سـ)