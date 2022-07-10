HPG لعائلة الجندي التركي القتيل: يمكنكم تسلّم جثته بوساطة مدنية ‏

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، بشأن جثة الجندي التركي القتيل الموجودة لدى مقاتلي الكريلا. جاء في نصه:
"مثلما قلنا في بياننا الذي أصدرناه في 21 حزيران 2022؛ إن خلوصي آكار وأردوغان يستخدمان الجنود الأتراك الذين يدفعانهم إلى مناطق قوات الكريلا، لحماية سلطتهما. إن قتل الجنود لا يهمهما، كما أنهما يخفيان قتل الجنود عن الرأي العام بنفاق كبير. يجب أن يعلم شعب كردستان والشعب والرأي العام التركي، أن جيش الاحتلال التركي الذي يتكبّد خسائر فادحة ويقوم بإخفاء حقيقة قتل الجنود الأتراك عن الرأي العام، لا يخفي إعلان قتلهم فحسب، بل يترك أيضاً جثث العديد من الجنود القتلى في العراء، تنحل هذه الجثث ولا يسلمها لعائلاتها".
أضاف البيان "كما أعلنّا في بياننا الصادر في 7 تموز 2022، عن مقتل جنديين تركيين يوم 7 تموز في تمام الساعة 08:12 في ساحة المقاومة في تلة آمديه، وذلك خلال محاولتهما التوجه نحو خنادق الحرب في تل الشهيد بير دوغان، واستولت قواتنا الكريلا على جثثهما".
أكد البيان "أثبتت المعلومات أن الجندي الذي قُتل في 7 تموز 2022 وجثته في أيدي قواتنا الكريلا، يدعى ناجي كايغيسز، كما اتضح أنه عنصر من القوات الخاصة التركية، وأن مقتله مخفي عن الرأي العام، لقد أعلنّا للرأي العام في وقت سابق، أن الذين يرسلون هؤلاء الجنود إلى كردستان بهدف احتلال المناطق، لا يعيرون اهتماماً لجثثهم، لذلك نحن ندعو عائلة الجندي التركي الذي يدعى "ناجي كايغيسز"، إذا أرادت، بإمكاننا تسليم جثة ابنها لها، عبر وساطة مدنية. تستطيع العائلة القدوم إلى ناحية آمديه التابعة لمدينة دهوك في إقليم جنوب كردستان، والتواصل معنا عبر المدنيين في هذه المنطقة".
(ل م)