HPG لعائلة الجندي التركي القتيل: يمكنكم تسلّم جثته بوساطة مدنية ‏

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (‏HPG‏) بياناً إلى الرأي العام، بشأن جثة الجندي التركي القتيل الموجودة لدى ‏مقاتلي الكريلا. جاء في نصه:‏

‏"مثلما قلنا في بياننا الذي أصدرناه في 21 حزيران 2022؛ إن خلوصي آكار وأردوغان يستخدمان الجنود الأتراك الذين ‏يدفعانهم إلى مناطق قوات الكريلا، لحماية سلطتهما. إن قتل الجنود لا يهمهما، كما أنهما يخفيان قتل الجنود عن ‏الرأي العام بنفاق كبير. يجب أن يعلم شعب كردستان والشعب والرأي العام التركي، أن جيش الاحتلال التركي الذي ‏يتكبّد خسائر فادحة ويقوم بإخفاء حقيقة قتل الجنود الأتراك عن الرأي العام، لا يخفي إعلان قتلهم فحسب، بل يترك ‏أيضاً جثث العديد من الجنود القتلى في العراء، تنحل هذه الجثث ولا يسلمها لعائلاتها".‏

أضاف البيان "كما أعلنّا في بياننا الصادر في 7 تموز 2022، عن مقتل جنديين تركيين يوم 7 تموز في تمام الساعة 08:12 في ساحة ‏المقاومة في تلة آمديه، وذلك خلال محاولتهما التوجه نحو خنادق الحرب في تل الشهيد بير دوغان، واستولت قواتنا ‏الكريلا على جثثهما".‏

أكد البيان "أثبتت المعلومات أن الجندي الذي قُتل في 7 تموز 2022 وجثته في أيدي قواتنا الكريلا، يدعى ناجي كايغيسز، كما اتضح ‏أنه عنصر من القوات الخاصة التركية، وأن مقتله مخفي عن الرأي العام، لقد أعلنّا للرأي العام في ‏وقت سابق، أن الذين يرسلون هؤلاء الجنود إلى كردستان بهدف احتلال المناطق، لا يعيرون اهتماماً لجثثهم، لذلك ‏نحن ندعو عائلة الجندي التركي الذي يدعى "ناجي كايغيسز"، إذا أرادت، بإمكاننا تسليم جثة ابنها لها، عبر وساطة مدنية. ‏تستطيع العائلة القدوم إلى ناحية آمديه التابعة لمدينة دهوك في إقليم جنوب كردستان، والتواصل معنا عبر المدنيين في هذه ‏المنطقة".

(ل م)