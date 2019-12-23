HPG تعلن سجلات مقاتلات استشهدن في قصف لجيش الاحتلال

أعلنت قوات الدفاع الشعبي (HPG) عن سجلات ثلاث مقاتلات استشهدن خلال قصف جوي لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في شهر حزيران.
كردستان 2019-12-23T11:49:00 مركز الأخبار

.الإعلان عن السجلات جاء خلال بيان كتابي نشره الموقع الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي

وسجلات المقاتلات هي كالتالي:

الاسم الحركي: آخين سوزدار

الاسم والكنية: ديلك تكتاش

مكان الولادة: وان

اسم الأم: هاجر

اسم الأب: ظاهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 حزيران/خاكوركه

الاسم الحركي: أكين جمجه

الاسم والكنية: يونجا كول آغاج

مكان الولادة: قرس

اسم الأم: رابية

اسم الأب: سراج الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 حزيران/خاكوركه

الاسم الحركي: هيلين باور

الاسم والكنية: ليلى جليك

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم: خالصة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 حزيران/خاكوركه

(م)


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