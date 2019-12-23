HPG تعلن سجلات مقاتلات استشهدن في قصف لجيش الاحتلال أعلنت قوات الدفاع الشعبي (HPG) عن سجلات ثلاث مقاتلات استشهدن خلال قصف جوي لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في شهر حزيران.