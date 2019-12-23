HPG تعلن سجلات مقاتلات استشهدن في قصف لجيش الاحتلال

.الإعلان عن السجلات جاء خلال بيان كتابي نشره الموقع الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي
وسجلات المقاتلات هي كالتالي:
الاسم الحركي: آخين سوزدار
الاسم والكنية: ديلك تكتاش
مكان الولادة: وان
اسم الأم: هاجر
اسم الأب: ظاهر
مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 حزيران/خاكوركه
الاسم الحركي: أكين جمجه
الاسم والكنية: يونجا كول آغاج
مكان الولادة: قرس
اسم الأم: رابية
اسم الأب: سراج الدين
مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 حزيران/خاكوركه
الاسم الحركي: هيلين باور
الاسم والكنية: ليلى جليك
مكان الولادة: ميردين
اسم الأم: خالصة
اسم الأب: محمد
مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 حزيران/خاكوركه
(م)