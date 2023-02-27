HPG  تكشف سجلات 6 مقاتلات ومقاتلين استشهدوا في 2017

وأدلى المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) ببيان، وجاء في البيان ما يلي:

"لقد سُطرت في العام 2017 مقاومة تاريخية ضد هجمات الاحتلال، ووُجهت ضربات قاسية للدولة التركية المستبدة، وأصبح عاماً تاريخياً مهماً للمقاومة على خط الروح الفدائية لشهدائنا الأبطال، وأدت قوات كريلا حرية كردستان مسؤوليتها التاريخية في مواجهة هجمات العدو الذي استنفر كل الفرص المتاحة له وسعى بدعم ومساندة من القوى الدولية للقضاء على شعبنا وحركتنا، وقاوموا ضد هجمات الإبادة الجماعية في كل خندق، وأفشلوا آمال التصفية للمستعمرين، واستشهد رفاق ورفيقات دربنا، كولان، سورخين، آدر، عكيد، عصيان ورشيد، الذين قادوا هذه المقاومة الأسطورية نتيجة لهجمات العدو، ولم يفسح هؤلاء الرفاق والرفيقات الفدائيين بنضالهم الطريق أمام المستعمرين، وتركوا وراءهم إرثاً عظيماً للمقاومة بشهادتهم، وأصبحوا سبباً للانتقام بالنسبة لشعبنا ولرفاق ورفيقات دربهم.

وإننا نعد بتحقيق أهداف رفاق ورفيقات دربنا كولان، سورخين، آدر، عكيد، عصيان ورشيد، والانتقام لهم، والعزاء لعوائل هؤلاء الشهداء الأعزاء ولشعبنا الوطني في كردستان.

المعلومات حول سجل رفاق ورفيقات دربنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: كولان ديرن

الاسم والنسبة: آفين أوزتورك

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: موزين- محمد نذير

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 أيلول 2017مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: سورخين آرام

الاسم والنسبة: مدينة أونفار

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: أصليه- موسى

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 أيلول 2017مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: آدر آزاد

الاسم والنسبة: كولبهار سجكين

مكان الولادة: جوليك

اسم الأم – الأب: ربيعة-غياث الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 أيلول 2017مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: عكيد كابار

الاسم والنسبة: ياسر محمودي نصربادي

مكان الولادة: كرمنشان

اسم الأم – الأب: زينت- كريم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 أيلول 2017مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: عصيان بروسك

الاسم والنسبة: آزاد توران

مكان الولادة: موش

اسم الأم – الأب: ديلبر- رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 أيلول 2017مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: رشيد أندوك

الاسم والنسبة: حسام الدين أركين

مكان الولادة: مرسين

اسم الأم – الأب: عائشة-حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 أيلول 2017مناطق الدفاع المشروع".

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