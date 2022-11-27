HPG  تعلن القضاء على 31 من جنود الاحتلال التركي

اصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً حول آخر العمليات الثورية التي نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي أعلن فيه تدمير 11 موقعاً عسكرياً ومقتل 31 من جنود الاحتلال. كما أعلن البيان استشهاد أربعة من قوات الكريلا الذين قاوموا حتى الرمق الأخير بكل فدائية ضد هجمات الاحتلال.

وجاء في البيان:

"نفذت قوات كريلا حرية كردستان عمليات ثورية ضد جيش الاحتلال التركي حيت خلالها الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس حزب العمال الكردستاني PKK، وانتقاماً لرفاقنا الذين استشهدوا بالأسلحة الكيمياوية، وشعبنا الذي يقتل بدون سبب على يد النظام الفاشي لحزب العدالة والتنمية والحركة القومية. ونتيجة لهذه العمليات الثورية لقواتنا؛ قتل 31 محتلاً، وتم تدمير 11 موقعاً عسكرياً ونظامي كاميرا موبيس.

حيث ذهب كل من رفقانا آيلام، آذار، حقي وميديا بشكل فعال وبالروح الفدائية لقائدنا وحزبنا حزب العمال الكردستاني وبشجاعة كبيرة على العدو، ووجهوا ضربات عنيفة للعدو، حاربوا بفدائية عظيمة حتى الرمق الأخير وارتقوا الى مرتبة الشهادة.

قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة مرة بالقنابل المحظورة، واربع مرات بالطائرات الحربية، وعشرات المرات بالقذائف، الدبابات والاسلحة الثقيلة."

أفاد البيان بالمعلومات التالية حول العمليات الثورية، أنشطة الكريلا وهجمات العدو:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 25 تشرين الثاني عند الساعة 13:30 نصبت فرقنا المتنقلة كميناً امام جيش الاحتلال في ساحة المقاومة ساجا، أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال.

في 25 تشرين الثاني عند الساعة 11:30 وجهت فرقنا المتنقلة بالأسلحة الثقيلة ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة جمجو بمنطقة الشهيد عادل وقتلت احدهم.

في 25 تشرين الثاني عند الساعة 11:30و12:30 وجهت فرقنا المتنقلة مرتين ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة لجنود جيش الاحتلال في ساحة المقاومة جمجو بمنطقة الشهيد عادل، ما اسفر عن مقتل ثلاثة منهم.

في 26 تشرين الثاني عند الساعة 01:30 تم قنص جنود جيش الاحتلال في ساحة المقاومة سيدا مما ادى الى مقتل احدهم.

في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور:

في 17 تشرين الثاني عند الساعة 15:30 قنصت قواتنا جنود جيش الاحتلال المتواجدين بالقرب من جبهات المعارك في منطقة الشهيد كلهات في ساحة المقاومة تلة آميدية واصابتهم. نفذت فرقنا المتنقلة العملية على قسمين مما اسفر عن مقتل اربعة من جيش الاحتلال التركي، وتدمير نظام كاميرا موبيس حراري وبروجكتور.

في 25 تشرين الأول عند الساعة 13:30بدأت قواتنا عملية ثورية ضد جنود جيش الاحتلال المتواجدين من جبهات المعارك في ساحة المقاومة تلة جودي. نفذت قواتنا هذه العملية من 7 جهات ضد جنود جيش الاحتلال مستخدمة العديد من الأساليب ووجهت لهم ضربات موجعة. استخدمت الجهة الأولى والثانية للعملية سلاح B-7 وجهت ضربات لأربع جبهات وتم تدميرها بالكامل. وفي الجهة الثالثة للعملية تم استهداف العدو بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية ودمرت موقعين له. وفي الجهة الرابعة للعملية وجهت ضربات قوية لموقع لجيش الاحتلال نصبت فيه كامير موبيس وتم تدمير الموقع. وفي الجهة الخامسة والسادسة للعملية وجهت قواتنا بالقنابل اليدوية والاسلحة الفردية ضربات لموقعين لجنود جيش الاحتلال ودمرتهما. في الجهة السابعة للعملية تم توجيه ضربات قوية لموقع لجيش الاحتلال بالقنابل اليدوية والاسلحة الفردية وتم تدمير الموقع. وقد أعلن إنه تم قتل ما لا يقل عن 11 من جنود جيش الاحتلال التركي في جهات العملية التي تمت تنفيذها. بينما قنصت قواتنا جنود الاحتلال الذين حاولوا التدخل في ساحة العملية، ما أسفر عن مقتل ستة منهم ايضاً.

توجهت قواتنا بالروح الفدائية والآبوجية وببسالة عالية صوب جنود جيش الاحتلال، وقتلت 17 منهم، كما ودمرت 10 مواقعا لهم. حارب في هذه العملية الثورية رفاقنا آدار، حقي وميديا بكل فدائية حتى الرمق الأخير الى ان ارتقوا الى مرتبة الشهادة. ستتم مشاركة معلومات موسعة عن هوية رفاقنا الشهداء فيما بعد للرأي العام.

في 15 تشرين الثاني عند الساعة 14:10 تسللت فرقنا المتنقلة في ساحة المقاومة تلة FM باتجاه جنود جيش الاحتلال. حيث اندلعت من جهة قريبة من جيش الاحتلال بما يقارب ال 10 أمتار اشتباكات بين قواتنا وجيش الاحتلال. اسفرت هذه المعركة عن مقتل 2 من جيش الاحتلال، فيما استشهدت رفيقتنا آيلام التي حاربت بكل فدائية حتى الرمق الأخير. ستتم مشاركة معلومات موسعة حول هوية رفيقتنا الشهيدة فيما بعد للرأي العام.

في 26 تشرين الثاني بدأت قواتنا عملية ثورية في ساحة المقاومة تلة هكاري لتمشيط وتنظيف الساحة من جنود جيش الاحتلال. أسفرت هذه العملية عن مقتل العديد من جنود جيش الاحتلال، والاستيلاء على الكثير من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة جيش الاحتلال.

تم تنفيذ هذه العملية الثورية إحياءً للذكرى السنوية ال 44 لتأسيس حزبنا حزب العمال الكردستاني، في شخص عضو قيادة ولاية متينا رفيقنا نوري يكتا للانتقام لجميع رفاقه الذين استشهدوا نتيجة استخدام الاسلحة الكيمياوية ضدهم. ستتم مشاركة معلومات موسعة حول هذه العملية الثورية فيما بعد للرأي العام.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكوركه:

في 25 تشرين الثاني عند الساعة 13:30 استهدفت فرقنا المتنقلة بالأسلحة الثقيلة جنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة تلة الشهيد درويش ووجهت ضربات عنيفة لها.

في 26 تشرين الثاني عند الساعة 13:10 وجهت فرقنا المتنقل بالأسلحة الثقيلة ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة تلة الشهيد شاهان.

في 26 تشرين الثاني عند الساعة 14:15 تم توجيه ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة المتواجدين في ساحة المقاومة تلة الشهيد آخين، وقتلت 2 من جنود جيش الاحتلال ودمرت موقعاً لهم.

هجمات جيش الاحتلال القنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية:

في 25 تشرين الثاني، قصف جيش الاحتلال جبهات المعارك في منطقة الشهيد سرخبون في ساحة المقاومة جمجو مرة بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 25 و26 تشرين الثاني، قصف جيش الاحتلال ساحات المقاومة؛ تلة آميدية، جمجو، ساجا، وسيدا عشرات المرات بالاوبيس، الدبابات والاسلحة الثقيلة.

في 25 تشرين الثاني قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة تلة جودي المكان الذي تم تنفيذ فيه العملية اربع مرات بالطائرات الحربية".

(سـ)