HPG  تكشف عن سجل المقاتلة روهيف روناهي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، اليوم بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله عن سجل المقاتلة من صفوف قوات الكريلا شاجيوان أمانج، الاسم الحركي روهيف روناهي، التي استُشهدت بتاريخ 27 كانون الأول 2019 في منطقة قنديل، إثر قصف جوي تركي، نفذته طائرات الاحتلال التركي .

وجاء في نص البيان:

بتاريخ 27 كانون الأول من عام 2019 تعرضت منطقة قنديل الواقعة ضمن مناطق الدفاع المشروع، لقصف جوي تركي، استُشهدت على إثره رفيقتنا، شاجيوان أمانج "روهيف روناهي".

وسجل المقاتلة هو:

الاسم الحركي: روهيف روناهي

الاسم والنسبة: شاجيوان أمانج

مكان الولادة: سليمانية

اسم الام: سيران

اسم الاب: أمانج

محل وتاريخ الاستشهاد:27 كانون الأول 2019/ قنديل.

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