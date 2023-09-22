HPG :مقتل 12 جندياً من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول عمليات قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

نفذت وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 21 أيلول في الساعة 06:20، 06:30، 12:50، 14:30، 16:10، 17:00 و19:50، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، ووجهت ضربات قوية لـ 7 مواقع العدوان التركي.

وفي تاريخ نفسه في الساعة 06:50 استهدفت قواتنا موقع للعدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة.

نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 21 أيلول في تمام الساعة 09:30، 11:45، و20:50 عملية قنص ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي، وأدت العمليات الثلاثة إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر.

وتدخلت قواتنا الكريلا في تاريخ ذاته بين الساعة 21:40 و23:15 في تحركات مروحيات الاحتلال التركي التي كانت تحوم في ساحة المقاومة بتلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

وفي 22 أيلول، استهدفت قواتنا الكريلا في الساعة 00:40، 01:00، و 03:30 مواقع العدو في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة، ووجهوا ضربات قوية لـ 3 مواقع للاحتلال التركي، نفذت العمليات الناجحة من قبل قواتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار.

وفي تاريخ نفسه، نفذت قواتنا في الساعة 06:45، 17:48، و19:25 عمليات نوعية ضد الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة آمدية بالأسلحة الثقيلة، والحقوا ضربات قوية لـ 4 مواقع العدو.

ودمرت قواتنا الكريلا يوم 21 في تمام الساعة 08:30 جهاز لكاميرات المراقبة لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالكامل من خلال عملية قنص.

وفي تاريخ ذاته، نفذت قواتنا في الساعة 16:50 عملية هجومية ضد الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة آمدية بواسطة القنابل اليدوية والأسلحة الفردية، وأسفرت العملية عن مقتل 4 محتلين الأتراك.

ونفذ مقاتلينا الكريلا يوم 21 أيلول في الساعة 17:30 عملية نوعية ضد الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة آمدية، وقتل جنديين تركيين خلالها.

ووجهت قواتنا الكريلا يوم 21 أيلول في الساعة 18:45 ضربات قوية لجيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة آمدية بالأسلحة نصف آلية، وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي.

وفي تاريخ نفسه في الساعة 19:25 تم تدمير جهاز لكاميرات المراقبة في ساحة المقاومة بتلة آمدية من قبل مقاتلينا الكريلا.

نفذت قواتنا يوم 21 أيلول في تمام الساعة 19:25 عملية قنص ضد المحتلين في ساحة المقاومة بتلة آمدية، وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي.

وفي تاريخ نفسه، وجهت قواتنا الكريلا في الساعة 10:20 ضربات قوية لمدرعة جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة إف إم (FM) بأسلحة نصف آلية.

في منطقة متينا؛

نفذ مقاتلينا يوم 21 أيلول في الساعة 06:30 عملية نوعية ضد جنود العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة أورته ثم الحقوا ضربات قوية للمحتلين الأتراك في المنطقة مرة أخرى بأسلحة نصف آلية، أسفرت العمليتين الناجحتين عن مقتل جنديين محتلين وإصابة 3 آخرين.

وفي تاريخ نفسه، تدخلت قواتنا الكريلا، الساعة 22:20، في تحركات مروحيات الاحتلال التركي التي كانت تحلق في سماء ساحة المقاومة بتلة أورتي، وبعد تدخل قواتنا أُجبرت المروحيات على الانسحاب من المنطقة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

وفي 21 أيلول، قصفت طائرات حربية لدولة الاحتلال التركي ساحة المقاومة بتلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب مرة واحدة، وكذلك ساحات قريتي شيلازه وبشيلي الواقعة في منطقة متينا 4 مرات، لقد قصفت طائرات الاحتلال التركي المناطق المذكورة 5 مرات بشكل إجمالي.

وفي تاريخ نفسه، قصفت مروحيات الاحتلال التركي منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا.

كما تعرضت منطقة زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا العديد من المرات لقصف مدافع الاحتلال التركي".

(ف)