HPG :جيش الاحتلال التركي يقصف خنادق المقاومة بالأسلحة المحظورة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"في منطقة زاب:

في 8 نيسان في الساعة 06:00 - 11:00، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لقواتنا في سيدا، وأجبرت قواتنا على الرد للدفاع عن نفسها، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات مرتين بينهم.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة المحظورة:

في 8 نيسان، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة في سيدا بالأسلحة المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 7 نيسان، قصفت الطائرات الحربية مرتين ساحة المقاومة في تلة جودي.

في 7 -8 نيسان، قصف جيش الاحتلال التركي 83 مرة خنادق المقاومة في تلة شهيد بلنك في متينا، محيط قرية ترفانشي، ساحة شهيد فيان، تلة إف إم، ساجا، جمجو وسيدا، بالمروحيات الهجومية، المدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ف)