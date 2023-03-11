HPG :الاحتلال التركي قصف قضاء آمدية بالقنابل الفوسفورية يوم أمس 

وحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فقد قصف جيش الاحتلال التركي 10 آذار، ساحات المقاومة لقوات الكريلا في منطقة سيدا الواقعة في مناطق الدفاع مديا، 7 مرات بالقنابل الفوسفورية.

وأفاد المركز أن "طائرات حربية للاحتلال التركي قصفت في 9 و10 آذار، ساحات قرية كاني ساركه بمنطقة غاري وساحة تلة جارجيل في منطقة متينا، 4 مرات".

مشيراً أنه " 10 آذار، تعرضت ساحة المقاومة في تلة جودي وخنادق المقاومة في منطقة سيدا للقصف بالمروحيات الهجومية والمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي، 19 مرة".

(ل م)