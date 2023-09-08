HPG : تنفيذ 17 عملية في ذكرى استشهاد كمال بير والقضاء على 4 محتلين

قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي: "في الذكرى الـ 41 لاستشهاده، نستذكر كمال بير الذي كان من أوائل الرفاق للقائد أوجلان وأحد مؤسسي الحركة الآبوجية والقائد الأول لجيشنا الكريلا، وفي الوقت نفسه، هو الذي حدد أسلوب المقاومة الذي اتبعه حزبنا، حزب العمال الكردستاني، بكل احترام وامتنان.

نفذت قواتنا بمناسبة ذكرى استشهاد أحد الكوادر القياديين في حزب العمال الكردستاني، كمال بير، 17 عملية ضد جيش الاحتلال التركي، مما أسفر عن مقتل 4 جنود أتراك واستهداف جرافة و10 مواقع تابعة للاحتلال.

وقدمت قوات الدفاع الشعبي (HPG) المعلومات التالية حول عمليات قوات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

في 7 أيلول في الساعة 10:50 و11:00، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، مما أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

وفي التاريخ ذاته في الساعة 12:00، استهدفت قواتنا جرافة تابعة للاحتلال من جناحين في ساحة المقاومة في تلة إف إم، بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن تعطيل الجرافة.

وما بين الساعة 19:45 و 21:30 في التاريخ 7 أيلول، قصفت مروحية هجومية ساحة المقاومة في تلة جودي، وعندما أرادت المروحية نشر القوات في ساحة المقاومة استهدفتها قواتنا بالأسلحة الثقيلة.

وفي التاريخ ذاته في الساعة 18:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة وتوجيه ضربات قوية لموقع تابع لهم.

وفي 7 أيلول في الساعة 09:05، 09:30، 10:00، 13:45، 14:05، 14:50، 21:00 و 23:59، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة وتوجيه ضربات قوية لـ 8 مواقع تابعة لهم.

وفي 8 أيلول في الساعة 03:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، وتوجيه ضربة قوية لموقع تابع للاحتلال.

منطقة متينا:

في 6 أيلول في الساعة 12:00، توغلت قواتنا ضمن صفوف العدو ونفذت عميلة نوعية ضدهم في ساحة المقاومة في تلة أورتي، ووجهت ضربات قوية لهم من مسافات قريبة مما أسفرت عن مقتل جنديين تركيين.

منطقة خاكورك:

في 7 أيلول في الساعة 07:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في تلة الشهيدة آخين، بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 7 أيلول، قصفت طائرات الحربية التركية 4 مرات ساحة كولكا في متينا

كما تعرضت منطقة زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب، متينا وخاكورك للقصف المدفعي.

أكاذيب الدولة التركية

أعادت وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية التركية، التي تحولت إلى وزارة أكاذيب، نشر أخبار كاذبة عن استشهاد أحد رفاقنا، استشهد رفيقنا شرزان ماوا (فريد يوكسل) نتيجة هجوم بالقنبلة النووية التكتيكية من قبل الجيش التركي في ساحة المقاومة في سيدا بتاريخ 28 حزيران 2023، وتم إعلان استشهاد رفيقنا شرزان وجميع معلوماته لشعبنا والرأي العام في 4 تموز 2023، وفي 10 تموز، كذبت وسائل الإعلام الحربية التركية الخاصة المعلومات حول استشهاد رفيقنا شرزان، وفي 8 أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية التركية عن استشهاد رفيقنا شرزان وكأنه استشهد للتو، وادعت أنه أحد المسؤولين عن زاغروس، بداية يجب أن نشير إلى أن؛ الجيش التركي جيش مجرم حرب لأنه تسبب في استشهاد رفيقنا شرزان بقنبلة نووية تكتيكية، وهو في وضع يائس، يحاول التستر على فشله وهزيمته في وجه مقاومة المقاتلين الكريلا وذكائهم التكتيكي العالي وباستخدام الأساليب التقنية المفرطة يرتكب جرائم حرب، وعندما يفشل في تحقيق النتائج، يلجأ إلى الأكاذيب، كل ما ذكروه في هذه القضية هو كذب وقد تم بالفعل عرض معلوماتهم للرأي العام.

إن رفيقنا شرزان هو أحد الفدائيين والمناضلين للقائد آبو الذي كان يؤمن بإخلاص بقضية حرية شعبه، وكما ذكرت وسائل الإعلام الحربية التركية الخاصة، فإنه لم يكن مسؤولاً عن زاغروس، ولكن يجب أن نعلم أن كل مقاتل من مقاتلين الفدائئين الآبوجيين يتمتع بإيمان عظيم ومعرفة أيديولوجية وعزيمة عالية وذكاء تكتيكي والقدرة والإبداع على تنفيذها، يعرف كل مقاتل آبوجي كيف يقاتل كجندي وكجنرال عند الضرورة، إن الرفيق شرزان هو مقاتل وبطل احتل على مكانة في قلوب شعبنا من خلال القتال الشجاع، كما نعلم لشعبنا والرأي العام والمؤسسات الإعلامية الحرة بالحقيقة حتى ل يصدقوا أكاذيب الحرب الخاصة للدولة التركية".

(سـ)