HPG : مقتل وإصابة 13 من جنود جيش الاحتلال التركي

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG): "تواصل قواتنا عملياتها بروح قفزة 15 آب بشجاعة كبيرة وتكتيكات العصر، حيث أسفرت عن مقتل 12 جندياً تركياً وإصابة آخر، وفي الوقت نفسه، تم تدمير خيمتين عسكريتين و3 أنظمة لكاميرات المراقبة ونظام رادار.

كما قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 16مرة، بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة. مرة أخرى استخدم الجيش التركي الأسلحة المحظورة وارتكب جرائم حرب، وفي الوقت نفسه، استخدم القنابل الفوسفورية في ساحة المقاومة في تلة جودي، كما قصف ساحات المقاومة 15 مرة بالطائرات الحربية و8 بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالدبابات والهاون والأسلحة الثقيلة.

(ف)