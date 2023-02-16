HPG : جيش الاحتلال التركي يقصف قواتنا بالقنابل المحظورة والأسلحة الثقيلة والطائرات

وجاء في بيان للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG): "يهاجم جيش الاحتلال التركي بشدة كريلا حرية كردستان المتواجدين في موقع دفاعي، حيث تشن دولة الاحتلال التركي الفاشية حرباً قذرة بكل الوسائل التقنية، وقصفت بلا هوادة يوم 15 شباط، الساحات التي تتواجد فيها قواتنا بالقنابل المحظورة، المدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة.

معلومات موسعة حول هجمات جيش الاحتلال التركي:

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة:

في 15 شباط في ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، قصف خنادق المقاومة بالقرب من قرية سيدا مرة واحدة بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 14 شباط، قصف ساحة سهل كافيه في كارى، 5 مرات بالطائرات الحربية.

في 15 و16 شباط، قصف خنادق المقاومة لقواتنا في ساحة المقاومة في تلة إف إم بالقرب من قرية سيدا وساحة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية، بالقنابل، الدبابات والأسلحة الثقيلة 43 مرة".

(سـ)