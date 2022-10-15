HPG : الاحتلال التركي قصف في 14تشرين الأول ساحات المقاومة 36 مرة بالأسلحة المحظورة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول العمليات والهجمات، وجاء فيه:

"منذ اليوم الذي شنت فيه الدولة التركية مجرمة الحرب عمليتها الاحتلالية على جنوب كردستان، تقاوم كريلا حرية كردستان هذه الهجمات على الساحات. بدأ جيش الاحتلال التركي، الذي لم يستطع كسر هذه المقاومة، باستخدام القنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية ضد قوانين الحرب وأخلاقها، وقد تم توثيق جرائم الحرب هذه، وبما أنه لم يكن هناك رد فعل كافٍ على هذه الجرائم، فإن الدولة التركية تتشجع بدعم الناتو وتواصل هجماتها بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية".

وقصف جيش الاحتلال التركي في 14 تشرين الأول ساحات المقاومة 36 مرة بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية، وفي الوقت نفسه هاجم جيش الاحتلال التركي مرتين بالطائرات الحربية و 22 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

وأسفرت عمليات قواتنا عن مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة جندي آخر، في الوقت نفسه تم تدمير 60 كيلو غراماً من المتفجرات عائدة للاحتلال.

المعلومات حول العمليات والهجمات هي كما يلي:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

في 14 تشرين الأول في الساعة 16:00، 16:50 و 18:10، استهدفت فرق الكريلا المتحركة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في جمجو، بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أتراك.

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة خاكورك:

في 14 تشرين الأول، استهدفت فرق وحدات المرأة الحرة المتحركة جنود العدو في ساحة المقاومة في تلة الشهيد آخين في خاكورك.

في إطار حملة الشهيد سافاش مرعش في معركة خابور:

في 14 تشرين الأول في الساعة 09:00، استهدفت فرق الكريلا المتحركة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

في 14 تشرين الأول في الساعة 09:20 و14:00، نفذت فرق الكريلا المتحركة عمليتي قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية، مما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة جندي آخر.

في 15 تشرين الأول في الساعة 08:30، دمرت فرق وحدات المرأة الحرة المتحركة 60 كيلو غراماً من المتفجرات عندما أراد جنود العدو قصف خنادق الحرب بهذه المتفجرات.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحرمة والأسلحة الكيماوية

في 14 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي خنادق الحرب للشهيد يونس في ساحة المقاومة في تلة جودي 26 مرة بالقنابل المحرمة وبالأسلحة الكيماوية

في 14 تشرين الأول تم قصف خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آميدية وخنادق الحرب في ساحة الشهيد فلات في ساحة المقاومة سيدا وخنادق الحرب في منطقة الشهيد بوطان في ساحة المقاومة جمجو 10 مرات بالقنابل المحرمة وبالأسلحة الكيماوية

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 14 تشرين الأول تم قصف ساحات وادي الشهداء وساحة نوروز في قنديل مرتين بالطائرات الحربية.

في 14 تشرين الأول تم قصف ساحات المقاومة في ساجا وكري جارو وتلة آميدية 22 مرة بالمروحيات الهجومية.

في 14 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة جمجو وتلة جودي وتلة إف إم بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة، كما جابت طائرات الاستطلاع سماء ساحة المقاومة جمجو وتلة جودي وتلة آميدية.

وفي التاريخ نفسه، استمر إنشاء الطرق في ساحة المقاومة في تلة إف إم من قبل جيش الاحتلال التركي بهدف فتح الطريق أمام احتلال المنطقة.

كما حاول الجيش التركي تدمير خنادق الحرب في ساحة المقاومة كاركر بواسطة الجرافات.

(سـ)