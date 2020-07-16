حنان عثمان: على تركيا الإفراج عن النساء المعتقلات فورًا

تكرارًا لسياستها، اعتقلت الشرطة التركية عقب عمليات مداهمة وتفتيش شنتها، صباح يوم الثلاثاء 14 تموز/يوليو، في مدينة آمد ونواحيها عددًا من الأشخاص.

ومن بينهم (الناطقة باسم حركة المرأة الحرة عائشة كوكان، الناطقة باسم منصة ميزوبوتاميا للنساء الصحفيات، المحررة في وكالة جين نيوز عائشة كوناي الرئيسة المشتركة لاتحاد جمعيات مساندة ذوي المعتقلين ربيعة آتاش، عضو مجلس بلدية زران باناير جليك، الناشطة زكية كولار والرئيسة المشتركة السابقة حزب الشعوب الديمقراطية في يني شهير دمت أوزكاران، بالإضافة إلى كل من فيكان أكتي، روندا بات، روزرين جاتاك، أمينة كايا، ديلان ياكوت، وامرأة أخرى تدعى كونش، والعديد من النساء الأخريات، كما داهمت الشرطة منازل كل من المسؤولة في اتحاد جمعيات مساندة ذوي المعتقلين بهار آك يابي، والرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطية خاتون يلدز.

وبحسب المعلومات، تم نقل النساء المعتقلات إلى دائرة الأمن في المدينة.

بهذا الخصوص، صرًحت رئيسة رابطة نوروز للكرد في لبنان، حنان عثمان، لوكالتنا "أنباء هاوار"، أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تداهم عناصر الأمن التركية منازل العشرات من النساء الكرديات والناشطات في حركة المرأة الحرة (TJA) في مدينة آمد، وتحت ذرائع وحجج واهية وبعيدة كل البعد عن القوانين والتشريعات الدولية وحتى الوطنية".

وأشارت حنان إلى أن هذه الهجمات الممنهجة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية على الشعب الكردي في باكور كردستان عامة، والمرأة الكردية خاصة، ما هي إلا استمرارية لسياسة الإبادة والإنكار الجسدي والثقافي التي تنتهجها الدولة التركية منذ عقود.

وأكدت حنان عثمان على استهداف العدالة والتنمية للنساء الناشطات في الدرجة الأولى، بسبب خشيته من المرأة الحرة السياسية صاحبة الإرادة والوعي الجسور، مضيفة "كلما تقدمت المرأة وتطورت، تقلصت بالمقابل قدرة السيطرة والهيمنة على إرادتها وتقلصت القدرة على كتم صوتها، لهذا السبب نجد كل هذه الوحشية والفاشية وحدة الاعتقالات السياسية والانتهاكات من قبل حكومة العدالة والتنمية".

واختتمت حنان عثمان رئيسة رابطة نوروز للكرد في لبنان تصريحها بالقول "نحن النساء الناشطات في لبنان ندين ونستنكر هذه الاعتقالات والهجمات والمداهمات غير القانونية على النساء الناشطات الكرديات ونطالب بالإفراج عنهن فورًا".

ANHA