حناجر الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة تصدح مطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

شارك الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة، اليوم الثلاثاء في وقفة احتجاجية نظمها مؤتمر ستار في ساحة السريان الواقع بحي الناصرة في مدينة الحسكة؛ تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

رفع المشاركون خلالها صور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "العزلة المفروضة على القائد آبو هي عزلة على كل الإنسانية، بروح حرب الشعب الثورية سنحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"، وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة القائد أوجلان "تحيا مقاومة القائد، تحيا مقاومة إمرالي".

بدأت الوقفة الاحتجاجية، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا أفين باشو، كلمة قالت فيها "إن ثورة روج آفا والتي عرفت بثورة المقاومة والنضال في الساحات؛ استمدت فكرها من القائد عبد الله أوجلان".

وانتقدت أفين السياسات التعسفية التي تطبق بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وقالت: "هذه الممارسات اللا أخلاقية التي تطبق بحق القائد عبد الله أوجلان؛ تستهدف عموم شعوب الشرق الأوسط وجميع الديمقراطيين في شخص القائد".

وأشارت إلى أن الهدف من العزلة المشددة على القائد أوجلان، وممارسة الدولة التركية الفاشية لهذه السياسات هي "لكسر إرادة الكرد". وأكدت في ختام كلمتها "فلا يحلم العدو بهزيمتنا؛ لأن إرادتنا في المقاومة لن تضعف حتى تحقيق النصر".

بدوره، استنكر الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة، رفعت درويش، العزلة المفروضة على القائد، وانتقد صمت القوى الدولية حيال ما تقوم به تركيا من ممارسات، وقال: "ننتقد صمت القوى التي تدعي بأنها مهتمة بحقوق الفرد، فلماذا تبقى صامتة حيال ما يرتكب بحق القائد؟ ".

وأكد أن شعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته؛ الذي ينظم نفسه على أساس الأمة الديمقراطية، سيواصل المقاومة حتى نيل الحرية الجسدية للقائد".

انتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد المشاركين شعارات تحيي مقاومة القائد "تحيا مقاومة القائد، عاش القائد آبو، لتحيا مقاومة إمرالي".

(م ح)

ANHA