حناجر أهالي السويداء تصدح بشعار سوريا بدا حرية

توافدت حشود غفيرة من المتظاهرين من أهالي قرى وبلدات شهبا تحت شعار"سوريا بدا حرية"، إلى ساحة الكرامة في السويداء في ظل استمرار انتفاضة أهالي جبل العرب للشهر الثاني على التوالي.

ويدعو المشاركون في الاحتجاجات بعد دخول حراكهم في الشهر الثاني إلى تغير سياسي وتحقيق حكم انتقالي، وتعزيز مفهوم اللامركزية، وتطبيق القرار الأممي 2254، وتنحي بشار الأسد وإسقاط حكومة دمشق، إلى جانب تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وسط رفع رموز وطنية.

وحمل المحتجون يافطات "الحرية"، "سوري وين ما كان بدو ياك ترحل"، "نعم لساحة الكرامة"، " بدنا المشافي العامة مليانة أجهزة وأدوية مش بدو مين يداويها"، "لجان الأمم المتحدة والمبادرة العربية لليوم آلاف المعتقلين في الأقبية وآلاف الجثث في المقابر الجماعية"، "العز يورث والذل يورث"، " الحرية تؤخذ ولا تعطى".

(س ع)