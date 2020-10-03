حميدتي: من مصلحة السودان إقامة علاقات مع إسرائيل

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن بلاده، ترغب بإقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعًا، وذلك للاستفادة من إمكاناتها المتطورة.
العالم والشرق الأوسط 2020-10-03T13:19:00 غزة

وأضاف حميدتي، في لقاء مع قناة "سودانية 24"، مساء أمس الجمعة: "الشعب السوداني يقرر إذا كان مع علاقات مع إسرائيل، بعد استطلاع رأي عام، هذه هي الديمقراطية، والرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل، من فوضهم بذلك؟".

وتابع: "إسرائيل متطورة، ونحن نبحث عن مصلحتنا، العالم أجمع يتعامل مع إسرائيل، والدول العظمى تتعامل مع إسرائيل من ناحية تقنية ومن ناحية زراعية".

وذكر: "نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولسنا خائفين من أي شخص، نريد علاقات وليس تطبيعًا، ونمشي في هذا الخط". مشيرًا إلى أن: "الجميع طبّع مع إسرائيل، ولا تربط السودان وإسرائيل أي حدود".

وقال: "صحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، ومن المفروض أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضاياه، لكننا لسنا أقرب من الذين تجمعهم علاقات مع إسرائيل".

وختم: "شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مربوط مع إسرائيل، وهذا ما اتضح لنا، ونحن نرجو ألا يكون مربوطًا بالعلاقات مع إسرائيل".

(ع م)


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