حميدتي: من مصلحة السودان إقامة علاقات مع إسرائيل

وأضاف حميدتي، في لقاء مع قناة "سودانية 24"، مساء أمس الجمعة: "الشعب السوداني يقرر إذا كان مع علاقات مع إسرائيل، بعد استطلاع رأي عام، هذه هي الديمقراطية، والرافضون لإقامة علاقات مع إسرائيل، من فوضهم بذلك؟".

وتابع: "إسرائيل متطورة، ونحن نبحث عن مصلحتنا، العالم أجمع يتعامل مع إسرائيل، والدول العظمى تتعامل مع إسرائيل من ناحية تقنية ومن ناحية زراعية".

وذكر: "نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولسنا خائفين من أي شخص، نريد علاقات وليس تطبيعًا، ونمشي في هذا الخط". مشيرًا إلى أن: "الجميع طبّع مع إسرائيل، ولا تربط السودان وإسرائيل أي حدود".

وقال: "صحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، ومن المفروض أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضاياه، لكننا لسنا أقرب من الذين تجمعهم علاقات مع إسرائيل".

وختم: "شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مربوط مع إسرائيل، وهذا ما اتضح لنا، ونحن نرجو ألا يكون مربوطًا بالعلاقات مع إسرائيل".

(ع م)