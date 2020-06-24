حميد العبد: تركيا تستغل قانون قيصر لتنفيذ سياساتها في المناطق المحتلة

وجاء حديث الرئيس المشترك لمقاطعة كري سبي/تل أبيض حميد العبد تعليقاً على المظاهرات التي خرج بها أهالي المقاطعة المحتلة يوم أمس، رفضاً لسياسة تركيا ومرتزقتها(التعامل بالليرة التركية)وسوء الأوضاع المعيشية.

وأشاد العبد بالانتفاضة التي قام بها أهالي المقاطعة المحتلة في وجه السياسة التركية، والتي هدفها تجويع الأهالي وكان آخر فصولها رفع سعر مادة الخبز وربط سعرها بالليرة التركية.

وكان ما يسمى بـ"المجلس المحلي" التابع للاحتلال التركي قد أصدر تعميماً يقضي بتحديد سعر الربطة الواحدة من الخبز(يحتوي على 8 أرغفة) بليرة تركية واحدة"، أي ما يعادل نحو 400 ليرة سورية بحسب سعر صرف الليرة السورية مقابل العملة التركية هذا اليوم.

وكان سعر ربطة الخبز الواحدة 200 ليرة سورية قبل ذلك، وهو ما أثار حملة غضب واسعة بين الأهالي الذين خرجوا في مظاهرات منددة بهذا القرار، واجتاح الأسواق إضراب عام.

وأوضح حميد العبد أن "هذه المظاهرات ليست وليدة لحظة اتخاذ هذا القرار، بل هي نتيجة لتراكم الضغوطات والممارسات من قبل تركيا ومرتزقتها في تلك المنطقة والتي ذاق الأهالي منها ذرعاً كالاعتقالات التعسفية ونهب الممتلكات وسوء الأوضاع المعيشية".

وأضاف "أهلنا في كافة المناطق المحتلة يدركون سياسة الاحتلال التركي والهدف من ضخ العملة التركية إلى مناطقهم على أنها خطوة ستتبعها خطوات بهدف ضم هذه المناطق وسلخها عن الموطن والهوية الأصلية السورية".

ودعا الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة حميد العبد في ختام حديثه أهالي المناطق المحتلة بعدم الرضوخ والسكوت لسياسة المحتل والتشبث بهويتهم وثقافتهم التي لطالما عمل أردوغان وأجداده العثمانيون على طمسها في المناطق التي احتلوها.

وبحسب مصادر من المناطق المحتلة فإن المظاهرات التي خرجت يوم أمس سبقتها اجتماعات تنسيقية في مقاطعة تل أبيض عقدها الاحتلال التركي لتعيين مخاتير في الحارات والمناطق التابعة للمقاطعة تماشياً مع سياسة التتريك المتبعة هناك.

وتعمل دولة الاحتلال التركي على استغلال عقوبات قانون قيصر الذي أصدرته الإدارة الأمريكية ليطال مسؤولين في الحكومة السورية وداعميها لتثبيت تداول العملة التركية، والترويج لها في المناطق المحتلة، وهو مالقي رفضًا من الأهالي.

(ج)

ANHA