حميد العبد: الأوساط الشعبية ترفض الوجود الروسي غير المؤثر

تثير الجرائم والانتهاكات التركية ضد شمال وشرق سوريا، من قصف المناطق الآهلة بالسكان، بشكل مستمر، منذ 5 سنوات؛ ردود فعل شعبية ضد الجرائم التركية وصمت الضامن الروسي وقوات حكومة دمشق حيالها.

وكانت القوات الروسية وقوات حكومة دمشق قد انتشرت على طول خطوط التماس مع الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 كقوات ضامنة؛ عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية 32 كم إلى عمق الأراضي السورية لنزع الذرائع التركية.

واستهدفت الطائرات المسيّرة التركية خلال الشهر الجاري 4 مواقع في شمال وشرق سوريا، أدت إلى استشهاد عدد من القياديين والمقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية ضمن سلسلة الجرائم التركية المرتكبة ضد المنطقة.

وتزامن ذلك مع قصف لثلاثة أيام متتالية، نفذه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل مكثف على نواحي تل تمر وزركان وشرا وشيروا وتل رفعت بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين، بالإضافة إلى فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق لحياته وإصابة اثنين آخرين.

تعليقاً على ذلك، قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، حميد العبد لوكالتنا، إن الأوساط الشعبية تشهد غلياناً غير مسبوق ضد الوجود الروسي الضامن ومواقفه غير المؤثرة تجاه جرائم الاحتلال التركي.

واحتج المئات من أهالي ناحية عين عيسى الأحد الماضي، أمام القاعدة الروسية؛ تنديداً باستمرار اعتداءات دولة الاحتلال التركي على مناطقهم، وتغاضي الضامن الروسي عنها.

​​​​​​​وأضاف حميد العبد أن أهالي ناحية عين عيسى التي تشهد هجوماً تركياً مستمراً منذ سنوات، وصلوا إلى قناعة أن وجود القوات الروسية في المنطقة لا يجدي نفعاً، وأنهم في الإدارة الذاتية يواجهون ضغطاً شعبياً، مطالباً بالضغط على الإدارة الروسية للعب دورها في إيقاف جرائم الاحتلال التركي.

ووثقت وكالتنا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، استشهاد 23 مواطناً وإصابة 72 آخرين في ريف كري سبي وناحية عين عيسى، بينهم 41 طفلاً، بالإضافة إلى تدمير 113 منزلاً وتهجير سكان 12 قرية نتيجة القصف المستمر.

وأشار حميد العبد أن وفداً من العشائر التقى القيادة الروسية في قاعدة الروس في عين عيسى، وأنها وعدت العشائر بإنهاء الجرائم التركية، ولفت العبد أن العشائر وعدت القيادة الروسية بأنها ستصعّد من الفعاليات المناهضة لصمت الضامن الروسي في حال لم تلتزم القوات الروسية بدورها في إيقاف الجرائم التركية.

في ختام حديثه، قال حميد العبد إن زمام المبادرة بيد الشعب ورسالته واضحة وهو أنه لن يخرج من أرضه بل سيقاوم أي احتلال كان، وأي قوة تتواطأ مع المحتلين في ظل التخاذل الدولي.

(زس/د)

ANHA