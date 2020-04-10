حميد العبد: الاحتلال التركي يرسل المصابين بكورونا إلى مدينة كري سبي

حميد العبد خلال لقاء أجرته وكالتنا ANHA أكد بأن الاحتلال التركي في مقاطعة كري سبي/تل أبيض يجلب المصابين بفيروس كورونا في الأراضي التركية إلى مدينة تل أبيض، من أجل تقليل الإصابات بهذا الفيروس في تركيا غير آبهٍ بحياة الأهالي في مدينة تل أبيض.

العبد استطاع الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة من مدينة تل أبيض مؤكداً بأنها معلومات صحيحة لاسيما بعد تحويل بعض البيوت إلى مراكز للحجر صحي لهؤلاء المصابين الذين يجلبهم إلى المنطقة، منوهاً بأنهم ليسوا سوريين بل هم أتراك الجنسية.

ويضيف العبد بأن الاحتلال التركي ومرتزقته ينتهجون سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة من تهجير السكان الأصليين وإسكان عوائل المرتزقة في بيوت المدنيين الذين هُجّروا منها.

العبد ذكر بأن المرتزقة الذين تدعمهم تركيا وهم الآن في كل من مدينة تل أبيض ورأس العين هم بالأساس من مرتزقة داعش ولكن اختلفت التسميات إلا أن الجوهر واحد وقال :"ويوجد لدينا أكثر من 140 اسماً لأشخاص كانوا ضمن مرتزقة داعش والآن هم ضمن صفوف ما يسمى بالجيش الوطني في المناطق المحتلة".

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ANHA