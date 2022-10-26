همرين علي: على الأهالي التعاون مع قوى الأمن الداخلي للوقوف بوجه المخططات الاستعمارية لتركيا

تحت شعار "سنهزم خط الخيانة بقوة قوى الأمن الداخلي المرأة ونرفع راية الحرية"، عقدت قوى الأمن الداخلي – المرأة في شمال وشرق سوريا، يوم أمس الثلاثاء، مؤتمرها الثالث، بمشاركة 600 مندوبة وعضوة، وذلك في قاعة سردم بمقاطعة الحسكة.

وشارك في المؤتمر ممثلات عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعن حزب الاتحاد الديمقراطي، وعن حزب سوريا المستقبل، ومنسقية مؤتمر ستار، ومؤسسات المجتمع المدني.

أعمال قوى الأمن الداخلي

وعلى هامش المؤتمر، تحدثت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، همرين علي، لوكالتنا حول أعمال قوى الأمن الداخلي – المرأة، المؤتمر بشكل موسع والنتائج التي أفرزت عنها.

نوقشت في المؤتمر أعمال هيئة الداخلية والتطورات والمعوقات التي واجهتها الهيئة خلال العاميين المنصرمين، والأقسام التي تم تفعليها كافتتاح كليات للرتب العسكرية (ضباط وصف ضباط)، والخروج بمخططات وقرارات للأعوام المقبلة وتجديد النظام الداخلي للهيئة، حسب ما أكدته همرين علي.

وقالت: "أصبحت قوى الأمن الداخلي – المرأة، قوة رادعة في وجه العدو وساهمت في إفشال مخططاته وأساليبه المتمثلة بالحرب الخاصة ضد شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص في الأمور المتعلقة بالمرأة".

خطت قوى الأمن الداخلي – المرأة، خطوات فعليّة وملموسة من خلال المشاركة في حملات ملاحقة خلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول، أشارت همرين علي إلى توسع أعمال ومهام القوى، بالقول "لذلك تواجه أسايش المرأة صعوبات عديدة سواء من قبل المجتمع أو العائلة، وذلك لارتباطهما بالعادات والتقاليد المجتمعية التي لا تزال تحكمهما، ومن ناحية الذهنية الذكورية التي لا تزال تمارس ضد المرأة، فكل هذه الأمور تتطلب جهوداً كبيرة وقوة وإرادة لمواجهتها من أجل التخلص منها".

ردع هجمات ومخططات الاحتلال التركي

تطرقت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية لإقليم الجزيرة، همرين علي، إلى الهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي، واستهدافها المستمر عبر الطائرات المسيّرة التابعة لها للمواطنين، علقت على ذلك قائلة: "الاحتلال التركي يستهدف أمن وأمان شمال وشرق سوريا، لزعزعة الاستقرار، ويستهدف المرأة القيادية الطليعية بالدرجة الأول للنيل من إرادتها".

أكدت همرين أن "طموح المرأة آخِذ في التوسع ولا يمكن لأحد أن يعيق طريقها وحققت مكتسبات عظيمة وتاريخية، وهذا ما يستهدفه الاحتلال التركي"، وحمّلت التحالف الدولي المسؤولية الأكبر عن هذه الهجمات والجرائم التي ترتكب يومياً في المنطقة.

ولفتت الانتباه إلى الحرب الخاصة الممارسة من قبل دولة الاحتلال التركي ضد المنطقة، قائلة "يلجأ الاحتلال التركي إلى طرق أخرى لتشتيت المجتمع وذلك عبر نشر المخدرات، العمالة والخونة والدعارة، وذلك بهدف النيل من قيم الشعب، لذلك نسعى لردع هذه المخططات ومكافحتها".

تعاون الأهالي مع قوى الأمن الداخلي

وطالبت همرين علي الشعب بأن يكون العين الساهرة على حماية أمن وسلام المنطقة ويتعاون مع قوى الأمن الداخلي لسد الطريق أمام كافة التهديدات التي تهدد المنطقة، وذلك للمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل الشهداء والوقوف في وجه مخططات تركيا الاستعمارية.

وأعادت همرين علي التأكيد على أن قوى الأمن الداخلي- المرأة على أهبة الاستعداد لمواجهة كافة التهديدات التي تواجه شمال وشرق سوريا، وستواصل حماية أمن المنطقة.

(ي م)

ANHA