همرين علي تكشف القرارات الخاصة بالمرأة التي اتخذت في الاجتماع السنوي لهيئة الداخلية

عقدت هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة يوم أمس اجتماعها السنوي الخاص بالمرأة بحضور 250 عضوة في مدينة قامشلو. تم في الاجتماع مناقشة الأمور التنظيمية، تقييم الأعمال والنشاطات التي تمت خلال العام الحالي ووضع مخطط لعام 2022.

وفي هذا الصدد قالت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة همرين علي إن الاجتماع شهد نقاشات غنية، وأوضحت أنه خلال عام 2021 أدت قوات الأمن الداخلي – المرأة دوراً مؤثراً ضمن المجتمع.

وقالت همرين: " قوى الأمن الداخلي - المرأة تحولت إلى رد على كل الظواهر اللاأخلاقية. واتخذت مكانها في الحملات الأمنية في مخيم الهول وكانت تلك الحملات ضد إرهاب داعش وهي تعمل بشكل يومي للحفاظ على أمن المخيم".

وبينت همرين علي أن قوى الأمن الداخلي - المرأة اتخذت مكانها أيضاً في حملة تنظيف حي الطي في مدينة قامشلو كما أطلقت في العام نفسه حملة لمكافحة الدعارة.

وأضافت همرين علي: "في العام الماضي كان هناك تقصير فيما يتعلق بتطوير المشاريع الاقتصادية الخاصة بالمرأة في هيئة الداخلية، لم تكن هناك مشاريع للمرأة وهذا تقصير" ولتفادي هذا التقصير بينت همرين علي " أحد القرارات التي اتخذناها لعام 2022 تطوير اقتصاد المرأة".

وفيما يتعلق بمخطط عام 2022 أوضحت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة همرين علي أنهم اتخذوا 26 قراراً وتابعت بالقول:" من تلك القرارات: تطوير مستوى التدريب الأكاديمي القائم على تطوير فكر المرأة والبدء بحملات توعية عن المواد المخدرة والدعارة".

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ANHA