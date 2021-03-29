الحملة جاءت وفق بيان رسمي من قوى الأمن الداخلي لإنهاء تأثير داعش في مخيم الهول، واستهداف خلاياه.

وتستمر في يومها الثاني على التوالي، بعد أن تمكنت القوى المشاركة في الحملة من اعتقال 9 أشخاص، من بينهم مرتزق يدعى أبو أسعد العراقي، كان على لائحة المطلوبين من عناصر داعش.

هذا وأطلقت قوى الأمن الداخلي، يوم أمس الأحد، الحملة عبر بيان إلى الرأي العام، ضمن مؤتمر صحفي، قرأه الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي، علي الحسن، من داخل المخيم، وذلك بحضور الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرئيل، والناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، وعضوة القيادة العامة لمجلس إقليم الجزيرة، أفينار ديرك.

ANHA