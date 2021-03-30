تواصل قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، وبدعم ومساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، إنهاء تأثير خلايا داعش داخل مخيم الهول لليوم الثالث على التوالي، في إطار حملة" الإنسانية والأمن".

هذا وقد تمكنت قوى الأمن الداخلي خلال اليومين الأول والثاني من حملة " الإنسانية والأمن" من اعتقال عدد من عناصر داعش، بينهم 5 من قياديي داعش ضمن المخيم؛ والعثور على نفق في إحدى الخيم.

وكانت عمليات البحث والتمشيط قد تمت ضمن القاطع الأول في اليوم الأول والثاني، واليوم ستستمر في القاطع الثاني.

هذا ومن المرتقب أن تصدر قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بيانًا إلى الرأي العام لكشف نتائج اليوم الأول والثاني من الحملة.

(أ ب)