حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا بين طلبة المدارس في الشيخ مقصود

بهدف الوقاية الصحية وحماية الطلبة من فيروس كورونا، قام المجلس الصحي في الحي بحملة توعية التلاميذ في المرحلة الابتدائية من أجل حثهم على ضرورة الوقاية.

'7 أعضاء مكلفون للتوعية'

كلف المجلس الصحي 7 من أعضائه بإعطاء النصائح الصحية لطلاب المدارس الابتدائية في مدارس "آلان محمد، رفعت حج السري، أنطوان أسود، براءة بن مالك، آية قاسم في حي الشيخ مقصود، ومدرسة "ميخائيل نعيمة، صلاح العلي، فايز محمد في حي الأشرفية ".

ويحث المكلفون الطلبة على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون، وتنظيف الأذن والأسنان، والابتعاد عن تناول الأغذية المكشوفة، وتجنب الأماكن المزدحمة، والاهتمام بوجبات الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، وأهمية تنظيم الأوقات الدراسية وتناول الوجبات الغذائية وأهمية المحافظة على اللياقة البدنية.

وحول طرق الوقاية وشرح كيفية انتقال فيروس كورونا، قال الرئيس المشترك للمجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية نشأت زيبار يجب عدم الاختلاط المباشر بالمصابين والرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطاس، وعدم لمس أدوات المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو القين، وهناك احتمال انتقال المرض عن طريق الكلام.

هذا وتشهد دول العالم تزايداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط، نصائح مستمرة من المختصين لاتباع طرق الوقاية الصحيحة لضمان عدم الإصابة بالفيروس.

(ع س/سـ)