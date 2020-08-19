حملة توعوية وتوزع للكمامات في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب

أطلق حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب حملة توعوية ووقائية من فيروس كورونا، وتوزيع 2000 كمامة على الأهالي لارتدائها في الأماكن العامة.
المجتمع والحياة 2020-08-19T19:26:00 حلب

وبعد أن أعلن المجلس الصحي في حلب أمس عن تسجيل 6 إصابات بوباء كورونا وشفاء حالتين في الحي، بادر كل من حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي لتوزيع الكمامات على الأهالي في القسمين الشرقي والغربي من حي الشيخ مقصود، وشرح كيفية حماية أنفسهم من هذا الوباء.

وبهذا الخصوص تحدث عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في حلب أمين عليكو لوكالتنا وقال: "بهدف التوعية وحماية أهالي الحي من هذا الوباء، أطلقنا حملة توعوية ووقائية عبر توزيع الكمامات على أهالي الحي ضمن الأماكن العامة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، وتقديم النصائح التوعوية للأهالي".

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ANHA


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