حملة توعوية وتوزع للكمامات في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب

وبعد أن أعلن المجلس الصحي في حلب أمس عن تسجيل 6 إصابات بوباء كورونا وشفاء حالتين في الحي، بادر كل من حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي لتوزيع الكمامات على الأهالي في القسمين الشرقي والغربي من حي الشيخ مقصود، وشرح كيفية حماية أنفسهم من هذا الوباء.

وبهذا الخصوص تحدث عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في حلب أمين عليكو لوكالتنا وقال: "بهدف التوعية وحماية أهالي الحي من هذا الوباء، أطلقنا حملة توعوية ووقائية عبر توزيع الكمامات على أهالي الحي ضمن الأماكن العامة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، وتقديم النصائح التوعوية للأهالي".

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ANHA