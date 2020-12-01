واستقال المسؤول الكبير الذي يقود فريق العمل الخاص بهزيمة "داعش" في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بحسب شبكة "السي إن إن" الأمريكية، ليصبح مسؤول كبير آخر يُطرد أو يُطلب منه الاستقالة، كجزء من حملة تطهير أعقبت نتائج الانتخابات الأمريكية بتوجيه من البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم البنتاغون في بيان "اليوم، قبِل وزير الدفاع بالوكالة كريس ميلر استقالة كريستوفر ماير، مدير فريق العمل الخاص بهزيمة تنظيم "داعش" في وزارة الدفاع الأمريكية".

وقاد ماير فريق العمل منذ إنشائه في آذار/مارس 2017، وكان فريق العمل مسؤولًا عن الإشراف على تطوير السياسات والاستراتيجيات وكذلك المفاوضات الدولية المتعلقة بمحاربة داعش.

وقال البيان أيضًا إن مهام ومسؤوليات منصب مدير فريق العمل "سيتم استيعابها" من قبل مكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة والموظفين المتخصصين إقليميًّا في مكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسة.

(م ش)