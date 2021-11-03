حملة تعقيم واسعة للقطاعات المدنية والعسكرية في الطبقة

بناءً على توجيهات خلية الأزمة في الطبقة استنفرت لجنة الإدارة المحلية والبلديات جميع طواقم التعقيم لديها وانقسمت إلى فرق توزعت على المؤسسات المدنية والعسكرية ومراكز قوى الأمن الداخلي والأسواق التجارية والشوارع الرئيسة، وذلك ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب الإداري في مكتب النظافة ببلدية الشعب بالطبقة، باسل شعبان، فإن حملة التعقيم ستستمر طيلة فترة الحظر وسيرافقها ترحيل النفايات من الشوارع الرئيسة والفرعية إلى خارج المدينة.

يذكر أن الحظر الكلي بدأ يوم أمس في المنطقة ومن المقرر أن يستمر مدة 10 أيام.

(ع ص/مـ)

ANHA