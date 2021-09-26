حملة تعقيم تستهدف الشوارع الرئيسة لمدينة قامشلو

وفرضت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة بتاريخ 23 أيلول الجاري، حظر تجوال كلّي في الإقليم لمدة سبعة أيام، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وكإجراء وقائي للمواجهة والحد من انتشار الفيروس، أطلقت بلدية الشعب في مدينة قامشلو حملة تنظيف وتعقيم للشوارع الرئيسة ومداخل ومخارج المدينة.

واستهدفت الحملة في يومها الأول الشارع الرئيس في مدينة قامشلو والسوق العام وصولاً إلى كازية ملا حاجي شرق المدينة، وتقدر المسافة المعقمة بـ 10 كم.

وستواصل بلدية الشعب في قامشلو تعقيم الشوارع الرئيسة والفرعية وفق برنامج أعدته لطيلة أيام الحظر.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا بتاريخ 25 أيلول الحالي، فإنّ حالات الإصابة بلغت 26281 حالة، منها 891 حالة وفاة، و2108 حالة شفاء.

(ع ص/ آ)

ANHA