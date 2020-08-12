حملة تعقيم في ديرك تفاديًا لانتشار فيروس كورونا

جاءت حملة التعقيم التي باشرت بها بلدية الشعب في ديرك، اليوم الأربعاء، بعد شراء الأهالي حاجياتهم اليومية وإغلاق المحال التجارية وسوق الخضرة.

وشارك في حملة التعقيم التي شملت الشوارع الفرعية في سوق المدينة وسوق اللحم، والخضرة العشرات من عمال البلدية والبيئة التابعة لبلدية الشعب في ديرك.

وخلال حملة التعقيم تحدث لوكالتنا الإداري في قسم الصحة في بلدية الشعب في ديرك رضوان عمر وقال: "نسق مكتب البيئة في بلدية الشعب في ديرك مع مديرية الصحة في ديرك لتعقيم سوق اللحم والخضرة".

وناشد عمر مديرية وهيئة الصحة لإرسال كمية كافية من الدواء لتعقيم المدينة بالآليات والإطفائيات، مضيفًا أن التعقيم تم عبر مرشات صغيرة للحالة العاجلة والضرورية.

ولم يتم حتى الآن تعقيم شوارع مدينة ديرك بالإطفائيات والآليات الكبيرة نظرًا لتعطيلها منذ أكثر من أسبوع.

وتأتي عملية التعقيم في إطار سلسلة حملات لنظافة شوارع المدينة بدأتها البلدية للوقاية من ظهور فيروس كورونا.

كما علّقت بلدية الشعب منشورات على جدران المرافق العامة والسوق المركزي.

(كروب/أ ب)

ANHA